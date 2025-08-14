- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
960
Kârla kapanan işlemler:
960 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
16 516.10 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
149 275.54 USD (24 932 252 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
960 (149 275.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149 275.54 USD (960)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.95%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
960 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
155.50 USD
Ortalama kâr:
155.50 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.54%
Yıllık tahmin:
6.57%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (34.13 USD)
Varlığa göre:
39.79% (42 184.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|921
|archived
|37
|XAUUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|12K
|archived
|137K
|XAUUSD
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|25M
|archived
|0
|XAUUSD
|171
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16 516.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 960
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +149 275.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 36
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 140
|
Exness-Real14
|0.00 × 7
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 164
BTC smart money management
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for BTC:
Spread: Floating
Contract Size: 1
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Totally rubbish. Only has one buy direction. No cut loss even lost more than 2000 points and it still continues to buy when the market is falling without stop. I am very suspecious your trade record is fake. How come only has earning record and no loss record. I am very regret having subscribed it and immediatly stop subscribing it within one day.
It's sad not to answer off, the signal seems to be very good, but there's a lack of synchronization, opening positions here, but not closing.