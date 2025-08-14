SinyallerBölümler
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart BTC 4203

Rudy Tjahjadi Widjaja St
2 inceleme
Güvenilirlik
184 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 66%
FBS-Real-9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
960
Kârla kapanan işlemler:
960 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
16 516.10 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
149 275.54 USD (24 932 252 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
960 (149 275.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149 275.54 USD (960)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.95%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
960 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
155.50 USD
Ortalama kâr:
155.50 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.54%
Yıllık tahmin:
6.57%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (34.13 USD)
Varlığa göre:
39.79% (42 184.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 921
archived 37
XAUUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 12K
archived 137K
XAUUSD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 25M
archived 0
XAUUSD 171
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16 516.10 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 960
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +149 275.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 36
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 140
Exness-Real14
0.00 × 7
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
Exness-Real30
0.38 × 8
RoboForex-ECN
0.41 × 164
BTC smart money management

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for BTC: 

Spread: Floating

Contract Size: 1

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Ortalama derecelendirme:
ccyt
24
ccyt 2025.08.14 15:42 
 

Totally rubbish. Only has one buy direction. No cut loss even lost more than 2000 points and it still continues to buy when the market is falling without stop. I am very suspecious your trade record is fake. How come only has earning record and no loss record. I am very regret having subscribed it and immediatly stop subscribing it within one day.

romerosoares
83
romerosoares 2023.08.09 16:47 
 

It's sad not to answer off, the signal seems to be very good, but there's a lack of synchronization, opening positions here, but not closing.

2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 21:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 03:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 01:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.07.22 21:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 04:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 5.79% of days out of the 1191 days of the signal's entire lifetime.
Smart BTC 4203
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
110K
USD
184
96%
960
100%
100%
n/a
155.50
USD
40%
1:500
