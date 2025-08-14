- Croissance
Trades:
962
Bénéfice trades:
962 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
16 516.10 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
149 301.30 USD (24 983 756 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
962 (149 301.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
149 301.30 USD (962)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
39.95%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
962 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
155.20 USD
Bénéfice moyen:
155.20 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.55%
Prévision annuelle:
6.64%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.03% (34.13 USD)
Par fonds propres:
39.79% (42 184.82 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|923
|archived
|37
|XAUUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|12K
|archived
|137K
|XAUUSD
|2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|25M
|archived
|0
|XAUUSD
|171
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Meilleure transaction: +16 516.10 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 962
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +149 301.30 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 36
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 140
|
Exness-Real14
|0.00 × 7
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 164
BTC smart money management
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for BTC:
Spread: Floating
Contract Size: 1
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Totally rubbish. Only has one buy direction. No cut loss even lost more than 2000 points and it still continues to buy when the market is falling without stop. I am very suspecious your trade record is fake. How come only has earning record and no loss record. I am very regret having subscribed it and immediatly stop subscribing it within one day.
It's sad not to answer off, the signal seems to be very good, but there's a lack of synchronization, opening positions here, but not closing.