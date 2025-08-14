SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart BTC 4203
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart BTC 4203

Rudy Tjahjadi Widjaja St
2 avis
Fiabilité
184 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 66%
FBS-Real-9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
962
Bénéfice trades:
962 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
16 516.10 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
149 301.30 USD (24 983 756 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
962 (149 301.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
149 301.30 USD (962)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
39.95%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
962 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
155.20 USD
Bénéfice moyen:
155.20 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.55%
Prévision annuelle:
6.64%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.03% (34.13 USD)
Par fonds propres:
39.79% (42 184.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 923
archived 37
XAUUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 12K
archived 137K
XAUUSD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 25M
archived 0
XAUUSD 171
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16 516.10 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 962
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +149 301.30 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 36
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 140
Exness-Real14
0.00 × 7
FBS-Real-5
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
Exness-Real30
0.38 × 8
RoboForex-ECN
0.41 × 164
35 plus...
BTC smart money management

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for BTC: 

Spread: Floating

Contract Size: 1

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Note moyenne:
ccyt
24
ccyt 2025.08.14 15:42 
 

Totally rubbish. Only has one buy direction. No cut loss even lost more than 2000 points and it still continues to buy when the market is falling without stop. I am very suspecious your trade record is fake. How come only has earning record and no loss record. I am very regret having subscribed it and immediatly stop subscribing it within one day.

romerosoares
83
romerosoares 2023.08.09 16:47 
 

It's sad not to answer off, the signal seems to be very good, but there's a lack of synchronization, opening positions here, but not closing.

2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 21:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 20:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 03:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 15:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 01:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
2025.07.22 21:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 04:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 5.79% of days out of the 1191 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smart BTC 4203
30 USD par mois
66%
0
0
USD
110K
USD
184
96%
962
100%
100%
n/a
155.20
USD
40%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.