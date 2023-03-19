SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GPI Medium Risk
Groupe Perdigau Investissements

GPI Medium Risk

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
137 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 96%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 341
Kârla kapanan işlemler:
7 619 (81.56%)
Zararla kapanan işlemler:
1 722 (18.43%)
En iyi işlem:
125.44 EUR
En kötü işlem:
-156.40 EUR
Brüt kâr:
10 322.78 EUR (455 607 pips)
Brüt zarar:
-8 956.23 EUR (457 510 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (26.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
160.82 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
93.05%
Maks. mevduat yükü:
25.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
4 688 (50.19%)
Satış işlemleri:
4 653 (49.81%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.15 EUR
Ortalama kâr:
1.35 EUR
Ortalama zarar:
-5.20 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-319.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-319.95 EUR (9)
Aylık büyüme:
3.15%
Yıllık tahmin:
40.25%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.48 EUR
Maksimum:
807.40 EUR (27.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.67% (807.40 EUR)
Varlığa göre:
50.62% (839.72 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 5386
GBPUSD 1962
USDJPY 1074
XAUUSD 244
USDCHF 204
EURJPY 117
EURGBP 98
EURAUD 62
AUDUSD 59
CHFJPY 41
USDCAD 36
GBPCHF 30
EURCHF 28
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 965
GBPUSD 974
USDJPY 237
XAUUSD 145
USDCHF -185
EURJPY 16
EURGBP -336
EURAUD -12
AUDUSD 96
CHFJPY -250
USDCAD 8
GBPCHF 40
EURCHF -140
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.8K
GBPUSD 28K
USDJPY 8.8K
XAUUSD 7.1K
USDCHF -32K
EURJPY 1.4K
EURGBP -4.9K
EURAUD 464
AUDUSD -766
CHFJPY -9.9K
USDCAD 650
GBPCHF 1.7K
EURCHF -3.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +125.44 EUR
En kötü işlem: -156 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +26.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -319.95 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 15
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live27
0.31 × 178
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
OrbexGlobal-Live
0.36 × 28
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 839
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 177
ICMarketsSC-Live25
1.04 × 1074
ICMarketsSC-Live26
1.11 × 2049
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
ICMarketsSC-Live14
1.24 × 270
İnceleme yok
2025.07.14 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 06:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 21:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 12:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 08:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 05:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 02:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 00:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.15 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GPI Medium Risk
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
2K
EUR
137
98%
9 341
81%
93%
1.15
0.15
EUR
51%
1:500
Kopyala

