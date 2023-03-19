- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9 341
Kârla kapanan işlemler:
7 619 (81.56%)
Zararla kapanan işlemler:
1 722 (18.43%)
En iyi işlem:
125.44 EUR
En kötü işlem:
-156.40 EUR
Brüt kâr:
10 322.78 EUR (455 607 pips)
Brüt zarar:
-8 956.23 EUR (457 510 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (26.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
160.82 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
93.05%
Maks. mevduat yükü:
25.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
4 688 (50.19%)
Satış işlemleri:
4 653 (49.81%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.15 EUR
Ortalama kâr:
1.35 EUR
Ortalama zarar:
-5.20 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-319.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-319.95 EUR (9)
Aylık büyüme:
3.15%
Yıllık tahmin:
40.25%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.48 EUR
Maksimum:
807.40 EUR (27.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.67% (807.40 EUR)
Varlığa göre:
50.62% (839.72 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5386
|GBPUSD
|1962
|USDJPY
|1074
|XAUUSD
|244
|USDCHF
|204
|EURJPY
|117
|EURGBP
|98
|EURAUD
|62
|AUDUSD
|59
|CHFJPY
|41
|USDCAD
|36
|GBPCHF
|30
|EURCHF
|28
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|965
|GBPUSD
|974
|USDJPY
|237
|XAUUSD
|145
|USDCHF
|-185
|EURJPY
|16
|EURGBP
|-336
|EURAUD
|-12
|AUDUSD
|96
|CHFJPY
|-250
|USDCAD
|8
|GBPCHF
|40
|EURCHF
|-140
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.8K
|GBPUSD
|28K
|USDJPY
|8.8K
|XAUUSD
|7.1K
|USDCHF
|-32K
|EURJPY
|1.4K
|EURGBP
|-4.9K
|EURAUD
|464
|AUDUSD
|-766
|CHFJPY
|-9.9K
|USDCAD
|650
|GBPCHF
|1.7K
|EURCHF
|-3.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +125.44 EUR
En kötü işlem: -156 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +26.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -319.95 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 7
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live27
|0.31 × 178
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
OrbexGlobal-Live
|0.36 × 28
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 8
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.81 × 839
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 177
|
ICMarketsSC-Live25
|1.04 × 1074
|
ICMarketsSC-Live26
|1.11 × 2049
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
ICMarketsSC-Live14
|1.24 × 270
