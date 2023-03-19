SignauxSections
Groupe Perdigau Investissements

GPI Medium Risk

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
137 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 96%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 341
Bénéfice trades:
7 619 (81.56%)
Perte trades:
1 722 (18.43%)
Meilleure transaction:
125.44 EUR
Pire transaction:
-156.40 EUR
Bénéfice brut:
10 322.78 EUR (455 607 pips)
Perte brute:
-8 956.23 EUR (457 510 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (26.92 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
160.82 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
93.05%
Charge de dépôt maximale:
25.26%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
76
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
4 688 (50.19%)
Courts trades:
4 653 (49.81%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.15 EUR
Bénéfice moyen:
1.35 EUR
Perte moyenne:
-5.20 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-319.95 EUR)
Perte consécutive maximale:
-319.95 EUR (9)
Croissance mensuelle:
3.29%
Prévision annuelle:
40.25%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
169.48 EUR
Maximal:
807.40 EUR (27.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.67% (807.40 EUR)
Par fonds propres:
50.62% (839.72 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 5386
GBPUSD 1962
USDJPY 1074
XAUUSD 244
USDCHF 204
EURJPY 117
EURGBP 98
EURAUD 62
AUDUSD 59
CHFJPY 41
USDCAD 36
GBPCHF 30
EURCHF 28
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 965
GBPUSD 974
USDJPY 237
XAUUSD 145
USDCHF -185
EURJPY 16
EURGBP -336
EURAUD -12
AUDUSD 96
CHFJPY -250
USDCAD 8
GBPCHF 40
EURCHF -140
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4.8K
GBPUSD 28K
USDJPY 8.8K
XAUUSD 7.1K
USDCHF -32K
EURJPY 1.4K
EURGBP -4.9K
EURAUD 464
AUDUSD -766
CHFJPY -9.9K
USDCAD 650
GBPCHF 1.7K
EURCHF -3.5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +125.44 EUR
Pire transaction: -156 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +26.92 EUR
Perte consécutive maximale: -319.95 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 15
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live27
0.31 × 178
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
OrbexGlobal-Live
0.36 × 28
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 839
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 177
ICMarketsSC-Live25
1.04 × 1074
ICMarketsSC-Live26
1.11 × 2045
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
ICMarketsSC-Live14
1.24 × 270
56 plus...
Aucun avis
2025.07.14 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 06:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 21:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 12:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 08:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 05:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 02:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 00:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.15 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GPI Medium Risk
30 USD par mois
96%
0
0
USD
2K
EUR
137
98%
9 341
81%
93%
1.15
0.15
EUR
51%
1:500
