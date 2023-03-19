SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GPI Medium Risk
Groupe Perdigau Investissements

GPI Medium Risk

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
137 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 96%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 341
Profit Trade:
7 619 (81.56%)
Loss Trade:
1 722 (18.43%)
Best Trade:
125.44 EUR
Worst Trade:
-156.40 EUR
Profitto lordo:
10 322.78 EUR (455 607 pips)
Perdita lorda:
-8 956.23 EUR (457 510 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (26.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
160.82 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
93.05%
Massimo carico di deposito:
25.26%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
4 688 (50.19%)
Short Trade:
4 653 (49.81%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.15 EUR
Profitto medio:
1.35 EUR
Perdita media:
-5.20 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-319.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-319.95 EUR (9)
Crescita mensile:
3.19%
Previsione annuale:
40.25%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.48 EUR
Massimale:
807.40 EUR (27.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.67% (807.40 EUR)
Per equità:
50.62% (839.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5386
GBPUSD 1962
USDJPY 1074
XAUUSD 244
USDCHF 204
EURJPY 117
EURGBP 98
EURAUD 62
AUDUSD 59
CHFJPY 41
USDCAD 36
GBPCHF 30
EURCHF 28
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 965
GBPUSD 974
USDJPY 237
XAUUSD 145
USDCHF -185
EURJPY 16
EURGBP -336
EURAUD -12
AUDUSD 96
CHFJPY -250
USDCAD 8
GBPCHF 40
EURCHF -140
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.8K
GBPUSD 28K
USDJPY 8.8K
XAUUSD 7.1K
USDCHF -32K
EURJPY 1.4K
EURGBP -4.9K
EURAUD 464
AUDUSD -766
CHFJPY -9.9K
USDCAD 650
GBPCHF 1.7K
EURCHF -3.5K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125.44 EUR
Worst Trade: -156 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +26.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -319.95 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 15
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live27
0.31 × 178
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
OrbexGlobal-Live
0.36 × 28
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 839
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 177
ICMarketsSC-Live25
1.04 × 1074
ICMarketsSC-Live26
1.11 × 2049
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
ICMarketsSC-Live14
1.24 × 270
56 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.14 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 06:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 21:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 12:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 08:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 05:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 02:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 00:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.15 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GPI Medium Risk
30USD al mese
96%
0
0
USD
2K
EUR
137
98%
9 341
81%
93%
1.15
0.15
EUR
51%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.