- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9 341
Profit Trade:
7 619 (81.56%)
Loss Trade:
1 722 (18.43%)
Best Trade:
125.44 EUR
Worst Trade:
-156.40 EUR
Profitto lordo:
10 322.78 EUR (455 607 pips)
Perdita lorda:
-8 956.23 EUR (457 510 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (26.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
160.82 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
93.05%
Massimo carico di deposito:
25.26%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
4 688 (50.19%)
Short Trade:
4 653 (49.81%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.15 EUR
Profitto medio:
1.35 EUR
Perdita media:
-5.20 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-319.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-319.95 EUR (9)
Crescita mensile:
3.19%
Previsione annuale:
40.25%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.48 EUR
Massimale:
807.40 EUR (27.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.67% (807.40 EUR)
Per equità:
50.62% (839.72 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5386
|GBPUSD
|1962
|USDJPY
|1074
|XAUUSD
|244
|USDCHF
|204
|EURJPY
|117
|EURGBP
|98
|EURAUD
|62
|AUDUSD
|59
|CHFJPY
|41
|USDCAD
|36
|GBPCHF
|30
|EURCHF
|28
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|965
|GBPUSD
|974
|USDJPY
|237
|XAUUSD
|145
|USDCHF
|-185
|EURJPY
|16
|EURGBP
|-336
|EURAUD
|-12
|AUDUSD
|96
|CHFJPY
|-250
|USDCAD
|8
|GBPCHF
|40
|EURCHF
|-140
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.8K
|GBPUSD
|28K
|USDJPY
|8.8K
|XAUUSD
|7.1K
|USDCHF
|-32K
|EURJPY
|1.4K
|EURGBP
|-4.9K
|EURAUD
|464
|AUDUSD
|-766
|CHFJPY
|-9.9K
|USDCAD
|650
|GBPCHF
|1.7K
|EURCHF
|-3.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +125.44 EUR
Worst Trade: -156 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +26.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -319.95 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 7
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live27
|0.31 × 178
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
OrbexGlobal-Live
|0.36 × 28
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 8
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live24
|0.81 × 839
|
ICMarketsSC-Live23
|0.95 × 177
|
ICMarketsSC-Live25
|1.04 × 1074
|
ICMarketsSC-Live26
|1.11 × 2049
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
ICMarketsSC-Live14
|1.24 × 270
Non ci sono recensioni
