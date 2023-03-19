Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 17 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 5 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 Exness-Real14 0.06 × 48 ICMarketsSC-Live02 0.18 × 11 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 ICMarketsSC-Live05 0.31 × 13 ICMarketsSC-Live12 0.34 × 102 ICMarketsSC-Live27 0.35 × 210 FPMarkets-Live2 0.50 × 20 Tickmill-Live05 0.76 × 50 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live24 0.95 × 952 ICMarketsSC-Live26 1.15 × 2165 ICMarkets-Live22 1.23 × 73 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live18 1.25 × 115 ICMarketsSC-Live14 1.26 × 384 ICMarketsSC-Live25 1.27 × 1030 ICMarketsSC-Live23 1.30 × 338 76 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya