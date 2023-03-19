SinyallerBölümler
Groupe Perdigau Investissements

GPI Low risk autotrading

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
139 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 38%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 413
Kârla kapanan işlemler:
8 407 (80.73%)
Zararla kapanan işlemler:
2 006 (19.26%)
En iyi işlem:
806.82 EUR
En kötü işlem:
-534.55 EUR
Brüt kâr:
21 161.66 EUR (447 845 pips)
Brüt zarar:
-19 324.90 EUR (555 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (88.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
806.82 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
77.82%
Maks. mevduat yükü:
66.36%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
5 729 (55.02%)
Satış işlemleri:
4 684 (44.98%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
2.52 EUR
Ortalama zarar:
-9.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-389.56 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-959.57 EUR (3)
Aylık büyüme:
2.03%
Yıllık tahmin:
24.86%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
726.75 EUR
Maksimum:
3 714.30 EUR (53.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.92% (3 714.30 EUR)
Varlığa göre:
83.94% (2 091.28 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 4456
GBPUSD 2195
USDJPY 1674
EURJPY 415
USDCAD 379
XAUUSD 353
EURGBP 288
GBPCAD 231
GBPAUD 154
EURCAD 61
AUDNZD 55
AUDCAD 48
NZDCAD 37
EURCHF 34
EURAUD 26
AUDUSD 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.2K
GBPUSD 1.6K
USDJPY -2K
EURJPY -797
USDCAD -492
XAUUSD 684
EURGBP 420
GBPCAD 143
GBPAUD 73
EURCAD -2
AUDNZD 48
AUDCAD 67
NZDCAD 87
EURCHF 8
EURAUD 36
AUDUSD 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -49K
GBPUSD 36K
USDJPY -69K
EURJPY -42K
USDCAD -17K
XAUUSD 15K
EURGBP 1.7K
GBPCAD 2.2K
GBPAUD 4.5K
EURCAD 375
AUDNZD 3.4K
AUDCAD 3.1K
NZDCAD 3.7K
EURCHF 772
EURAUD 2.7K
AUDUSD 533
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +806.82 EUR
En kötü işlem: -535 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +88.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -389.56 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 952
ICMarketsSC-Live26
1.15 × 2165
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
1.25 × 115
ICMarketsSC-Live14
1.26 × 384
ICMarketsSC-Live25
1.27 × 1030
ICMarketsSC-Live23
1.30 × 338
Autotrading signal from propriate EAs
İnceleme yok
2024.08.20 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 567 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.23 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 09:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.21 23:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 19:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 12:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 10:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 19:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 10:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.04.26 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.05 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.20 07:00
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.17% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.19 16:18
A large drawdown may occur on the account again
2024.03.19 04:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.07.18 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.18 09:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GPI Low risk autotrading
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
6.9K
EUR
139
96%
10 413
80%
78%
1.09
0.18
EUR
84%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.