- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10 413
Kârla kapanan işlemler:
8 407 (80.73%)
Zararla kapanan işlemler:
2 006 (19.26%)
En iyi işlem:
806.82 EUR
En kötü işlem:
-534.55 EUR
Brüt kâr:
21 161.66 EUR (447 845 pips)
Brüt zarar:
-19 324.90 EUR (555 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (88.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
806.82 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
77.82%
Maks. mevduat yükü:
66.36%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
5 729 (55.02%)
Satış işlemleri:
4 684 (44.98%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
2.52 EUR
Ortalama zarar:
-9.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-389.56 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-959.57 EUR (3)
Aylık büyüme:
2.03%
Yıllık tahmin:
24.86%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
726.75 EUR
Maksimum:
3 714.30 EUR (53.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.92% (3 714.30 EUR)
Varlığa göre:
83.94% (2 091.28 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4456
|GBPUSD
|2195
|USDJPY
|1674
|EURJPY
|415
|USDCAD
|379
|XAUUSD
|353
|EURGBP
|288
|GBPCAD
|231
|GBPAUD
|154
|EURCAD
|61
|AUDNZD
|55
|AUDCAD
|48
|NZDCAD
|37
|EURCHF
|34
|EURAUD
|26
|AUDUSD
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD
|1.6K
|USDJPY
|-2K
|EURJPY
|-797
|USDCAD
|-492
|XAUUSD
|684
|EURGBP
|420
|GBPCAD
|143
|GBPAUD
|73
|EURCAD
|-2
|AUDNZD
|48
|AUDCAD
|67
|NZDCAD
|87
|EURCHF
|8
|EURAUD
|36
|AUDUSD
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-49K
|GBPUSD
|36K
|USDJPY
|-69K
|EURJPY
|-42K
|USDCAD
|-17K
|XAUUSD
|15K
|EURGBP
|1.7K
|GBPCAD
|2.2K
|GBPAUD
|4.5K
|EURCAD
|375
|AUDNZD
|3.4K
|AUDCAD
|3.1K
|NZDCAD
|3.7K
|EURCHF
|772
|EURAUD
|2.7K
|AUDUSD
|533
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +806.82 EUR
En kötü işlem: -535 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +88.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -389.56 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live05
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.95 × 952
|
ICMarketsSC-Live26
|1.15 × 2165
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|1.25 × 115
|
ICMarketsSC-Live14
|1.26 × 384
|
ICMarketsSC-Live25
|1.27 × 1030
|
ICMarketsSC-Live23
|1.30 × 338
Autotrading signal from propriate EAs
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
USD
6.9K
EUR
EUR
139
96%
10 413
80%
78%
1.09
0.18
EUR
EUR
84%
1:500