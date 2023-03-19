SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GPI Low risk autotrading
Groupe Perdigau Investissements

GPI Low risk autotrading

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
139 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 38%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 412
Bénéfice trades:
8 406 (80.73%)
Perte trades:
2 006 (19.27%)
Meilleure transaction:
806.82 EUR
Pire transaction:
-534.55 EUR
Bénéfice brut:
21 161.21 EUR (447 760 pips)
Perte brute:
-19 324.90 EUR (555 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (88.70 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
806.82 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
77.82%
Charge de dépôt maximale:
66.36%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
106
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
5 728 (55.01%)
Courts trades:
4 684 (44.99%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.18 EUR
Bénéfice moyen:
2.52 EUR
Perte moyenne:
-9.63 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-389.56 EUR)
Perte consécutive maximale:
-959.57 EUR (3)
Croissance mensuelle:
2.12%
Prévision annuelle:
26.16%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
726.75 EUR
Maximal:
3 714.30 EUR (53.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.92% (3 714.30 EUR)
Par fonds propres:
83.94% (2 091.28 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 4456
GBPUSD 2195
USDJPY 1674
EURJPY 415
USDCAD 379
XAUUSD 353
EURGBP 288
GBPCAD 231
GBPAUD 154
EURCAD 61
AUDNZD 55
AUDCAD 48
NZDCAD 36
EURCHF 34
EURAUD 26
AUDUSD 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.2K
GBPUSD 1.6K
USDJPY -2K
EURJPY -797
USDCAD -492
XAUUSD 684
EURGBP 420
GBPCAD 143
GBPAUD 73
EURCAD -2
AUDNZD 48
AUDCAD 67
NZDCAD 86
EURCHF 8
EURAUD 36
AUDUSD 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -49K
GBPUSD 36K
USDJPY -69K
EURJPY -42K
USDCAD -17K
XAUUSD 15K
EURGBP 1.7K
GBPCAD 2.2K
GBPAUD 4.5K
EURCAD 375
AUDNZD 3.4K
AUDCAD 3.1K
NZDCAD 3.6K
EURCHF 772
EURAUD 2.7K
AUDUSD 533
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +806.82 EUR
Pire transaction: -535 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +88.70 EUR
Perte consécutive maximale: -389.56 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 952
ICMarketsSC-Live26
1.16 × 2160
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
1.25 × 115
ICMarketsSC-Live14
1.26 × 384
ICMarketsSC-Live25
1.27 × 1030
ICMarketsSC-Live23
1.30 × 338
76 plus...
Autotrading signal from propriate EAs
Aucun avis
2024.08.20 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 567 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.23 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 09:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.21 23:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 19:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 12:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 10:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 19:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 10:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.04.26 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.05 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.20 07:00
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.17% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.19 16:18
A large drawdown may occur on the account again
2024.03.19 04:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.07.18 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.18 09:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
