Segnali / MetaTrader 4 / GPI Low risk autotrading
Groupe Perdigau Investissements

GPI Low risk autotrading

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
139 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 38%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 413
Profit Trade:
8 407 (80.73%)
Loss Trade:
2 006 (19.26%)
Best Trade:
806.82 EUR
Worst Trade:
-534.55 EUR
Profitto lordo:
21 161.66 EUR (447 845 pips)
Perdita lorda:
-19 324.90 EUR (555 727 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (88.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
806.82 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
77.82%
Massimo carico di deposito:
66.36%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
105
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
5 729 (55.02%)
Short Trade:
4 684 (44.98%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
2.52 EUR
Perdita media:
-9.63 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-389.56 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-959.57 EUR (3)
Crescita mensile:
2.06%
Previsione annuale:
24.86%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
726.75 EUR
Massimale:
3 714.30 EUR (53.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.92% (3 714.30 EUR)
Per equità:
83.94% (2 091.28 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4456
GBPUSD 2195
USDJPY 1674
EURJPY 415
USDCAD 379
XAUUSD 353
EURGBP 288
GBPCAD 231
GBPAUD 154
EURCAD 61
AUDNZD 55
AUDCAD 48
NZDCAD 37
EURCHF 34
EURAUD 26
AUDUSD 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.2K
GBPUSD 1.6K
USDJPY -2K
EURJPY -797
USDCAD -492
XAUUSD 684
EURGBP 420
GBPCAD 143
GBPAUD 73
EURCAD -2
AUDNZD 48
AUDCAD 67
NZDCAD 87
EURCHF 8
EURAUD 36
AUDUSD 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -49K
GBPUSD 36K
USDJPY -69K
EURJPY -42K
USDCAD -17K
XAUUSD 15K
EURGBP 1.7K
GBPCAD 2.2K
GBPAUD 4.5K
EURCAD 375
AUDNZD 3.4K
AUDCAD 3.1K
NZDCAD 3.7K
EURCHF 772
EURAUD 2.7K
AUDUSD 533
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +806.82 EUR
Worst Trade: -535 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +88.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -389.56 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 952
ICMarketsSC-Live26
1.15 × 2165
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
1.25 × 115
ICMarketsSC-Live14
1.26 × 384
ICMarketsSC-Live25
1.27 × 1030
ICMarketsSC-Live23
1.30 × 338
Autotrading signal from propriate EAs
Non ci sono recensioni
2024.08.20 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 567 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.23 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 09:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.22 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.21 23:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 19:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 12:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.19 10:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 19:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 10:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.04.26 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.04.05 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2024.03.20 07:00
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 2.17% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.19 16:18
A large drawdown may occur on the account again
2024.03.19 04:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.07.18 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.18 09:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GPI Low risk autotrading
30USD al mese
38%
0
0
USD
6.9K
EUR
139
96%
10 413
80%
78%
1.09
0.18
EUR
84%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.