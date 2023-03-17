Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UniverseWheel-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 5 OANDA-v20 Live-3 0.00 × 1 ACYFX-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.11 × 108 ICMarkets-Live19 0.21 × 67 Exness-Real3 0.25 × 12 BMFN-DMA 0.38 × 64 Pepperstone-Edge11 0.39 × 23 Pepperstone-01 0.40 × 10 Exness-Real6 0.47 × 15 ICMarkets-Live12 0.48 × 831 ICMarkets-Live01 0.50 × 205 ICMarkets-Live06 0.53 × 716 ICMarkets-Live08 0.54 × 414 Tradeview-Live 0.55 × 11 ICMarkets-Live15 0.57 × 390 ICMarkets-Live03 0.63 × 653 ICMarketsSC-Live09 0.63 × 3389 ICMarkets-Live11 0.69 × 144 ICMarkets-Live14 0.72 × 341 ICMarkets-Live09 0.73 × 1137 ICMarketsSC-Live18 0.73 × 71 ICMarkets-Live10 0.75 × 150 ICMarketsSC-Live04 0.77 × 57 90 daha fazla...