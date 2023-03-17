SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Project Artist I
Yan Ji Hu

Project Artist I

Yan Ji Hu
0 inceleme
132 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -8%
ICMarkets-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 630
Kârla kapanan işlemler:
1 072 (65.76%)
Zararla kapanan işlemler:
558 (34.23%)
En iyi işlem:
22.54 USD
En kötü işlem:
-30.60 USD
Brüt kâr:
1 414.84 USD (96 911 pips)
Brüt zarar:
-1 600.04 USD (88 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (34.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.07 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
25.82%
Maks. mevduat yükü:
5.49%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
958 (58.77%)
Satış işlemleri:
672 (41.23%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
1.32 USD
Ortalama zarar:
-2.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-22.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.03 USD (5)
Aylık büyüme:
0.46%
Yıllık tahmin:
2.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
245.08 USD
Maksimum:
373.16 USD (33.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.72% (371.34 USD)
Varlığa göre:
4.89% (98.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 326
USDCHF 207
EURCHF 182
GBPUSD 123
EURCAD 106
EURGBP 89
EURAUD 77
AUDNZD 72
EURNZD 70
GBPCHF 65
EURUSD 58
NZDUSD 56
AUDJPY 52
GBPAUD 46
GBPCAD 45
CHFJPY 36
AUDCAD 16
AUDCHF 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 45
USDCHF 27
EURCHF -39
GBPUSD -44
EURCAD 18
EURGBP -20
EURAUD -12
AUDNZD -34
EURNZD 28
GBPCHF 31
EURUSD -24
NZDUSD -82
AUDJPY -17
GBPAUD -1
GBPCAD -21
CHFJPY -36
AUDCAD 9
AUDCHF -14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 8.8K
USDCHF 2.6K
EURCHF 488
GBPUSD -1.4K
EURCAD 2.3K
EURGBP 64
EURAUD 647
AUDNZD -1.9K
EURNZD 3.2K
GBPCHF 1.7K
EURUSD -569
NZDUSD -3.8K
AUDJPY -732
GBPAUD 556
GBPCAD -1K
CHFJPY -2.3K
AUDCAD 835
AUDCHF -588
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.54 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +34.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UniverseWheel-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 1
ACYFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.11 × 108
ICMarkets-Live19
0.21 × 67
Exness-Real3
0.25 × 12
BMFN-DMA
0.38 × 64
Pepperstone-Edge11
0.39 × 23
Pepperstone-01
0.40 × 10
Exness-Real6
0.47 × 15
ICMarkets-Live12
0.48 × 831
ICMarkets-Live01
0.50 × 205
ICMarkets-Live06
0.53 × 716
ICMarkets-Live08
0.54 × 414
Tradeview-Live
0.55 × 11
ICMarkets-Live15
0.57 × 390
ICMarkets-Live03
0.63 × 653
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 3389
ICMarkets-Live11
0.69 × 144
ICMarkets-Live14
0.72 × 341
ICMarkets-Live09
0.73 × 1137
ICMarketsSC-Live18
0.73 × 71
ICMarkets-Live10
0.75 × 150
ICMarketsSC-Live04
0.77 × 57
90 daha fazla...
 Fully automated system, monthly gain is 1-3%, max DD will not greater than 16%;  Text us anything, we try our best to reply. 
İnceleme yok
2025.02.20 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 23:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 00:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.11 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.22 09:22
No swaps are charged
2024.11.22 09:22
No swaps are charged
2024.11.21 10:33
No swaps are charged on the signal account
2024.11.20 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.12 13:51
No swaps are charged
2024.11.12 13:51
No swaps are charged
2024.11.11 13:39
No swaps are charged on the signal account
2024.11.07 10:18
No swaps are charged
2024.11.07 10:18
No swaps are charged
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Project Artist I
Ayda 30 USD
-8%
0
0
USD
1.8K
USD
132
99%
1 630
65%
26%
0.88
-0.11
USD
18%
1:500
Kopyala

