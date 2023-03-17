- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 630
Profit Trade:
1 072 (65.76%)
Loss Trade:
558 (34.23%)
Best Trade:
22.54 USD
Worst Trade:
-30.60 USD
Profitto lordo:
1 414.84 USD (96 911 pips)
Perdita lorda:
-1 600.04 USD (88 593 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (34.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.07 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
25.82%
Massimo carico di deposito:
5.49%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
958 (58.77%)
Short Trade:
672 (41.23%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-22.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.03 USD (5)
Crescita mensile:
0.46%
Previsione annuale:
2.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
245.08 USD
Massimale:
373.16 USD (33.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.72% (371.34 USD)
Per equità:
4.89% (98.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|326
|USDCHF
|207
|EURCHF
|182
|GBPUSD
|123
|EURCAD
|106
|EURGBP
|89
|EURAUD
|77
|AUDNZD
|72
|EURNZD
|70
|GBPCHF
|65
|EURUSD
|58
|NZDUSD
|56
|AUDJPY
|52
|GBPAUD
|46
|GBPCAD
|45
|CHFJPY
|36
|AUDCAD
|16
|AUDCHF
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|45
|USDCHF
|27
|EURCHF
|-39
|GBPUSD
|-44
|EURCAD
|18
|EURGBP
|-20
|EURAUD
|-12
|AUDNZD
|-34
|EURNZD
|28
|GBPCHF
|31
|EURUSD
|-24
|NZDUSD
|-82
|AUDJPY
|-17
|GBPAUD
|-1
|GBPCAD
|-21
|CHFJPY
|-36
|AUDCAD
|9
|AUDCHF
|-14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|8.8K
|USDCHF
|2.6K
|EURCHF
|488
|GBPUSD
|-1.4K
|EURCAD
|2.3K
|EURGBP
|64
|EURAUD
|647
|AUDNZD
|-1.9K
|EURNZD
|3.2K
|GBPCHF
|1.7K
|EURUSD
|-569
|NZDUSD
|-3.8K
|AUDJPY
|-732
|GBPAUD
|556
|GBPCAD
|-1K
|CHFJPY
|-2.3K
|AUDCAD
|835
|AUDCHF
|-588
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.54 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +34.15 USD
Massima perdita consecutiva: -22.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 1
|
ACYFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.11 × 108
|
ICMarkets-Live19
|0.21 × 67
|
Exness-Real3
|0.25 × 12
|
BMFN-DMA
|0.38 × 64
|
Pepperstone-Edge11
|0.39 × 23
|
Pepperstone-01
|0.40 × 10
|
Exness-Real6
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live12
|0.48 × 831
|
ICMarkets-Live01
|0.50 × 205
|
ICMarkets-Live06
|0.53 × 716
|
ICMarkets-Live08
|0.54 × 414
|
Tradeview-Live
|0.55 × 11
|
ICMarkets-Live15
|0.57 × 390
|
ICMarkets-Live03
|0.63 × 653
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 3389
|
ICMarkets-Live11
|0.69 × 144
|
ICMarkets-Live14
|0.72 × 341
|
ICMarkets-Live09
|0.73 × 1137
|
ICMarketsSC-Live18
|0.73 × 71
|
ICMarkets-Live10
|0.75 × 150
|
ICMarketsSC-Live04
|0.77 × 57
Fully automated system, monthly gain is 1-3%, max DD will not greater than 16%; Text us anything, we try our best to reply.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-8%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
132
99%
1 630
65%
26%
0.88
-0.11
USD
USD
18%
1:500