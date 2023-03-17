SegnaliSezioni
Yan Ji Hu

Project Artist I

Yan Ji Hu
0 recensioni
132 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -8%
ICMarkets-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 630
Profit Trade:
1 072 (65.76%)
Loss Trade:
558 (34.23%)
Best Trade:
22.54 USD
Worst Trade:
-30.60 USD
Profitto lordo:
1 414.84 USD (96 911 pips)
Perdita lorda:
-1 600.04 USD (88 593 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (34.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.07 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
25.82%
Massimo carico di deposito:
5.49%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
958 (58.77%)
Short Trade:
672 (41.23%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-22.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.03 USD (5)
Crescita mensile:
0.46%
Previsione annuale:
2.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
245.08 USD
Massimale:
373.16 USD (33.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.72% (371.34 USD)
Per equità:
4.89% (98.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 326
USDCHF 207
EURCHF 182
GBPUSD 123
EURCAD 106
EURGBP 89
EURAUD 77
AUDNZD 72
EURNZD 70
GBPCHF 65
EURUSD 58
NZDUSD 56
AUDJPY 52
GBPAUD 46
GBPCAD 45
CHFJPY 36
AUDCAD 16
AUDCHF 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 45
USDCHF 27
EURCHF -39
GBPUSD -44
EURCAD 18
EURGBP -20
EURAUD -12
AUDNZD -34
EURNZD 28
GBPCHF 31
EURUSD -24
NZDUSD -82
AUDJPY -17
GBPAUD -1
GBPCAD -21
CHFJPY -36
AUDCAD 9
AUDCHF -14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 8.8K
USDCHF 2.6K
EURCHF 488
GBPUSD -1.4K
EURCAD 2.3K
EURGBP 64
EURAUD 647
AUDNZD -1.9K
EURNZD 3.2K
GBPCHF 1.7K
EURUSD -569
NZDUSD -3.8K
AUDJPY -732
GBPAUD 556
GBPCAD -1K
CHFJPY -2.3K
AUDCAD 835
AUDCHF -588
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.54 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +34.15 USD
Massima perdita consecutiva: -22.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UniverseWheel-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 1
ACYFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.11 × 108
ICMarkets-Live19
0.21 × 67
Exness-Real3
0.25 × 12
BMFN-DMA
0.38 × 64
Pepperstone-Edge11
0.39 × 23
Pepperstone-01
0.40 × 10
Exness-Real6
0.47 × 15
ICMarkets-Live12
0.48 × 831
ICMarkets-Live01
0.50 × 205
ICMarkets-Live06
0.53 × 716
ICMarkets-Live08
0.54 × 414
Tradeview-Live
0.55 × 11
ICMarkets-Live15
0.57 × 390
ICMarkets-Live03
0.63 × 653
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 3389
ICMarkets-Live11
0.69 × 144
ICMarkets-Live14
0.72 × 341
ICMarkets-Live09
0.73 × 1137
ICMarketsSC-Live18
0.73 × 71
ICMarkets-Live10
0.75 × 150
ICMarketsSC-Live04
0.77 × 57
90 più
 Fully automated system, monthly gain is 1-3%, max DD will not greater than 16%;  Text us anything, we try our best to reply. 
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Project Artist I
30USD al mese
-8%
0
0
USD
1.8K
USD
132
99%
1 630
65%
26%
0.88
-0.11
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.