SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Project Artist I
Yan Ji Hu

Project Artist I

Yan Ji Hu
0 avis
132 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -8%
ICMarkets-Live09
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 630
Bénéfice trades:
1 072 (65.76%)
Perte trades:
558 (34.23%)
Meilleure transaction:
22.54 USD
Pire transaction:
-30.60 USD
Bénéfice brut:
1 414.84 USD (96 911 pips)
Perte brute:
-1 600.04 USD (88 593 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (34.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.07 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
25.82%
Charge de dépôt maximale:
5.49%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
958 (58.77%)
Courts trades:
672 (41.23%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.11 USD
Bénéfice moyen:
1.32 USD
Perte moyenne:
-2.87 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-22.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-86.03 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.46%
Prévision annuelle:
2.35%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
245.08 USD
Maximal:
373.16 USD (33.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.72% (371.34 USD)
Par fonds propres:
4.89% (98.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 326
USDCHF 207
EURCHF 182
GBPUSD 123
EURCAD 106
EURGBP 89
EURAUD 77
AUDNZD 72
EURNZD 70
GBPCHF 65
EURUSD 58
NZDUSD 56
AUDJPY 52
GBPAUD 46
GBPCAD 45
CHFJPY 36
AUDCAD 16
AUDCHF 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 45
USDCHF 27
EURCHF -39
GBPUSD -44
EURCAD 18
EURGBP -20
EURAUD -12
AUDNZD -34
EURNZD 28
GBPCHF 31
EURUSD -24
NZDUSD -82
AUDJPY -17
GBPAUD -1
GBPCAD -21
CHFJPY -36
AUDCAD 9
AUDCHF -14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 8.8K
USDCHF 2.6K
EURCHF 488
GBPUSD -1.4K
EURCAD 2.3K
EURGBP 64
EURAUD 647
AUDNZD -1.9K
EURNZD 3.2K
GBPCHF 1.7K
EURUSD -569
NZDUSD -3.8K
AUDJPY -732
GBPAUD 556
GBPCAD -1K
CHFJPY -2.3K
AUDCAD 835
AUDCHF -588
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.54 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +34.15 USD
Perte consécutive maximale: -22.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UniverseWheel-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 1
ACYFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.11 × 108
ICMarkets-Live19
0.21 × 67
Exness-Real3
0.25 × 12
BMFN-DMA
0.38 × 64
Pepperstone-Edge11
0.39 × 23
Pepperstone-01
0.40 × 10
Exness-Real6
0.47 × 15
ICMarkets-Live12
0.48 × 831
ICMarkets-Live01
0.50 × 205
ICMarkets-Live06
0.53 × 716
ICMarkets-Live08
0.54 × 414
Tradeview-Live
0.55 × 11
ICMarkets-Live15
0.57 × 390
ICMarkets-Live03
0.63 × 653
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 3389
ICMarkets-Live11
0.69 × 144
ICMarkets-Live14
0.72 × 341
ICMarkets-Live09
0.73 × 1137
ICMarketsSC-Live18
0.73 × 71
ICMarkets-Live10
0.75 × 150
ICMarketsSC-Live04
0.77 × 57
90 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
 Fully automated system, monthly gain is 1-3%, max DD will not greater than 16%;  Text us anything, we try our best to reply. 
Aucun avis
2025.02.20 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 23:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 00:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.11 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.22 09:22
No swaps are charged
2024.11.22 09:22
No swaps are charged
2024.11.21 10:33
No swaps are charged on the signal account
2024.11.20 02:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.12 13:51
No swaps are charged
2024.11.12 13:51
No swaps are charged
2024.11.11 13:39
No swaps are charged on the signal account
2024.11.07 10:18
No swaps are charged
2024.11.07 10:18
No swaps are charged
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
2024.11.07 09:17
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Project Artist I
30 USD par mois
-8%
0
0
USD
1.8K
USD
132
99%
1 630
65%
26%
0.88
-0.11
USD
18%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.