Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real03 0.00 × 1 EGlobal-Cent4 0.00 × 1 OANDA-OGM Live-1 0.00 × 6 Activtrades-5 0.00 × 2 NationFXLLC-Real 0.00 × 1 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 VantageInternational-Live 20 0.00 × 1 PUPrime-Live 2 0.00 × 2 NeptuneSecurities-Live 0.00 × 2 Forex.comUK-Live 114 0.00 × 2 AxioryAsia-06Live 0.00 × 2 Tickmill02-Live 0.00 × 3 ICTrading-Live31 0.00 × 41 FXCM-AUDReal01 0.00 × 2 MEXAtlantic-Real-4 0.00 × 4 TMGM.TradeMax-Live11 0.00 × 1 ThreeTraderLimited-Live02 0.00 × 5 JAFX-Real3 0.00 × 8 Axi-US12-Live 0.00 × 8 FXCM-USDReal02 0.00 × 2 ATFXGM9-Live 0.00 × 1 JustForex-Live2 0.00 × 1 CapitalInvestment-Live 2 0.00 × 1 RangeMarkets-Real2 0.00 × 1 EagleFX-Live 0.00 × 1 539 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya