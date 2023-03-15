SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold 68
Novie Amelia

Gold 68

Novie Amelia
0 inceleme
Güvenilirlik
136 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 149%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
123 (81.45%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (18.54%)
En iyi işlem:
1 225.26 USD
En kötü işlem:
-437.01 USD
Brüt kâr:
11 451.33 USD (104 496 pips)
Brüt zarar:
-1 101.37 USD (23 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (601.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 353.96 USD (6)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
86.32%
Maks. mevduat yükü:
6.11%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
23.68
Alış işlemleri:
98 (64.90%)
Satış işlemleri:
53 (35.10%)
Kâr faktörü:
10.40
Beklenen getiri:
68.54 USD
Ortalama kâr:
93.10 USD
Ortalama zarar:
-39.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-95.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-437.01 USD (1)
Aylık büyüme:
3.56%
Yıllık tahmin:
43.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
437.01 USD (2.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.16% (437.01 USD)
Varlığa göre:
41.88% (4 256.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 42
archived 40
EURUSD 16
USDCAD 16
GBPUSD 10
EURJPY 7
AUDUSD 5
USDCHF 4
GBPCHF 3
EURCAD 2
GBPJPY 2
EURCHF 2
USDJPY 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
archived 8.7K
EURUSD 124
USDCAD 42
GBPUSD 105
EURJPY 34
AUDUSD 15
USDCHF 32
GBPCHF 30
EURCAD 40
GBPJPY -34
EURCHF -49
USDJPY 31
NZDCHF 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 66K
archived 0
EURUSD 4.7K
USDCAD 3.4K
GBPUSD 4.8K
EURJPY 378
AUDUSD 485
USDCHF 1.1K
GBPCHF 719
EURCAD 2.8K
GBPJPY -3K
EURCHF -3.3K
USDJPY 2.3K
NZDCHF 526
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 225.26 USD
En kötü işlem: -437 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +601.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
Activtrades-5
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
JAFX-Real3
0.00 × 8
Axi-US12-Live
0.00 × 8
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
539 daha fazla...
Using MA & MA Level
İnceleme yok
2025.10.01 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.27 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 15:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 09:49
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 15:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 09:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.04.29 19:58
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold 68
Ayda 30 USD
149%
0
0
USD
12K
USD
136
0%
151
81%
86%
10.39
68.54
USD
42%
1:500
Kopyala

