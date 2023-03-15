SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold 68
Novie Amelia

Gold 68

Novie Amelia
0 avis
Fiabilité
136 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 149%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
123 (81.45%)
Perte trades:
28 (18.54%)
Meilleure transaction:
1 225.26 USD
Pire transaction:
-437.01 USD
Bénéfice brut:
11 451.33 USD (104 496 pips)
Perte brute:
-1 101.37 USD (23 469 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (601.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 353.96 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
86.32%
Charge de dépôt maximale:
6.11%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
23.68
Longs trades:
98 (64.90%)
Courts trades:
53 (35.10%)
Facteur de profit:
10.40
Rendement attendu:
68.54 USD
Bénéfice moyen:
93.10 USD
Perte moyenne:
-39.33 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-95.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-437.01 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.56%
Prévision annuelle:
43.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
437.01 USD (2.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.16% (437.01 USD)
Par fonds propres:
41.88% (4 256.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 42
archived 40
EURUSD 16
USDCAD 16
GBPUSD 10
EURJPY 7
AUDUSD 5
USDCHF 4
GBPCHF 3
EURCAD 2
GBPJPY 2
EURCHF 2
USDJPY 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
archived 8.7K
EURUSD 124
USDCAD 42
GBPUSD 105
EURJPY 34
AUDUSD 15
USDCHF 32
GBPCHF 30
EURCAD 40
GBPJPY -34
EURCHF -49
USDJPY 31
NZDCHF 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 66K
archived 0
EURUSD 4.7K
USDCAD 3.4K
GBPUSD 4.8K
EURJPY 378
AUDUSD 485
USDCHF 1.1K
GBPCHF 719
EURCAD 2.8K
GBPJPY -3K
EURCHF -3.3K
USDJPY 2.3K
NZDCHF 526
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 225.26 USD
Pire transaction: -437 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +601.19 USD
Perte consécutive maximale: -95.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro.com-Real03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
Activtrades-5
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
JAFX-Real3
0.00 × 8
Axi-US12-Live
0.00 × 8
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
539 plus...
Using MA & MA Level
Aucun avis
2025.10.01 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.27 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 15:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 09:49
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 15:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 09:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 10:13
No swaps are charged
2025.06.16 09:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.04.29 19:58
No swaps are charged on the signal account
