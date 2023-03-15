- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
123 (81.45%)
Loss Trade:
28 (18.54%)
Best Trade:
1 225.26 USD
Worst Trade:
-437.01 USD
Profitto lordo:
11 451.33 USD (104 496 pips)
Perdita lorda:
-1 101.37 USD (23 469 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (601.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 353.96 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
86.32%
Massimo carico di deposito:
6.11%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
23.68
Long Trade:
98 (64.90%)
Short Trade:
53 (35.10%)
Fattore di profitto:
10.40
Profitto previsto:
68.54 USD
Profitto medio:
93.10 USD
Perdita media:
-39.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-95.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-437.01 USD (1)
Crescita mensile:
3.56%
Previsione annuale:
43.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
437.01 USD (2.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.16% (437.01 USD)
Per equità:
41.88% (4 256.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|archived
|40
|EURUSD
|16
|USDCAD
|16
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|5
|USDCHF
|4
|GBPCHF
|3
|EURCAD
|2
|GBPJPY
|2
|EURCHF
|2
|USDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|archived
|8.7K
|EURUSD
|124
|USDCAD
|42
|GBPUSD
|105
|EURJPY
|34
|AUDUSD
|15
|USDCHF
|32
|GBPCHF
|30
|EURCAD
|40
|GBPJPY
|-34
|EURCHF
|-49
|USDJPY
|31
|NZDCHF
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|66K
|archived
|0
|EURUSD
|4.7K
|USDCAD
|3.4K
|GBPUSD
|4.8K
|EURJPY
|378
|AUDUSD
|485
|USDCHF
|1.1K
|GBPCHF
|719
|EURCAD
|2.8K
|GBPJPY
|-3K
|EURCHF
|-3.3K
|USDJPY
|2.3K
|NZDCHF
|526
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 225.26 USD
Worst Trade: -437 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +601.19 USD
Massima perdita consecutiva: -95.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Forex.comUK-Live 114
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
JAFX-Real3
|0.00 × 8
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
539 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
