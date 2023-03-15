SegnaliSezioni
Novie Amelia

Gold 68

Novie Amelia
0 recensioni
Affidabilità
136 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 149%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
123 (81.45%)
Loss Trade:
28 (18.54%)
Best Trade:
1 225.26 USD
Worst Trade:
-437.01 USD
Profitto lordo:
11 451.33 USD (104 496 pips)
Perdita lorda:
-1 101.37 USD (23 469 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (601.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 353.96 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
86.32%
Massimo carico di deposito:
6.11%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
23.68
Long Trade:
98 (64.90%)
Short Trade:
53 (35.10%)
Fattore di profitto:
10.40
Profitto previsto:
68.54 USD
Profitto medio:
93.10 USD
Perdita media:
-39.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-95.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-437.01 USD (1)
Crescita mensile:
3.56%
Previsione annuale:
43.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
437.01 USD (2.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.16% (437.01 USD)
Per equità:
41.88% (4 256.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 42
archived 40
EURUSD 16
USDCAD 16
GBPUSD 10
EURJPY 7
AUDUSD 5
USDCHF 4
GBPCHF 3
EURCAD 2
GBPJPY 2
EURCHF 2
USDJPY 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
archived 8.7K
EURUSD 124
USDCAD 42
GBPUSD 105
EURJPY 34
AUDUSD 15
USDCHF 32
GBPCHF 30
EURCAD 40
GBPJPY -34
EURCHF -49
USDJPY 31
NZDCHF 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 66K
archived 0
EURUSD 4.7K
USDCAD 3.4K
GBPUSD 4.8K
EURJPY 378
AUDUSD 485
USDCHF 1.1K
GBPCHF 719
EURCAD 2.8K
GBPJPY -3K
EURCHF -3.3K
USDJPY 2.3K
NZDCHF 526
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 225.26 USD
Worst Trade: -437 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +601.19 USD
Massima perdita consecutiva: -95.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro.com-Real03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
Activtrades-5
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
Forex.comUK-Live 114
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
JAFX-Real3
0.00 × 8
Axi-US12-Live
0.00 × 8
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
539 più
Using MA & MA Level
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold 68
30USD al mese
149%
0
0
USD
12K
USD
136
0%
151
81%
86%
10.39
68.54
USD
42%
1:500
