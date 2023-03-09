SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SignalAO
Pedro Jose Crespo Flandoli

SignalAO

Pedro Jose Crespo Flandoli
0 inceleme
132 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -26%
Pepperstone-Edge03
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28 637
Kârla kapanan işlemler:
21 171 (73.92%)
Zararla kapanan işlemler:
7 466 (26.07%)
En iyi işlem:
772.05 USD
En kötü işlem:
-1 922.59 USD
Brüt kâr:
31 453.15 USD (1 541 372 pips)
Brüt zarar:
-35 423.53 USD (1 959 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
98 (29.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
778.16 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
69.03%
Maks. mevduat yükü:
8.68%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
14 076 (49.15%)
Satış işlemleri:
14 561 (50.85%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
1.49 USD
Ortalama zarar:
-4.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-4 588.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 588.22 USD (53)
Aylık büyüme:
-0.56%
Yıllık tahmin:
-6.77%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 025.57 USD
Maksimum:
7 642.85 USD (88.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.69% (7 642.85 USD)
Varlığa göre:
54.68% (7 376.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 6979
NZDUSD 6484
EURCAD 3935
NZDCAD 3230
GBPJPY 1958
EURGBP 1411
AUDUSD 1188
XAUUSD 1117
USDCHF 670
AUDCHF 568
GBPUSD 293
NAS100 144
US30 115
AUDCAD 79
USDCAD 75
USDJPY 60
EURJPY 57
CHFJPY 43
EURNZD 39
GBPNZD 34
AUDJPY 30
EURCHF 27
EURAUD 27
GBPCAD 27
GBPCHF 25
CADCHF 7
AUDNZD 5
CADJPY 3
NZDCHF 3
GBPAUD 2
NZDJPY 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -1.9K
NZDUSD 1.1K
EURCAD 551
NZDCAD 177
GBPJPY -328
EURGBP 360
AUDUSD 222
XAUUSD -1.4K
USDCHF -2.8K
AUDCHF 167
GBPUSD -171
NAS100 -6
US30 39
AUDCAD 55
USDCAD -191
USDJPY -41
EURJPY 33
CHFJPY 34
EURNZD 83
GBPNZD 17
AUDJPY 0
EURCHF 29
EURAUD 28
GBPCAD -10
GBPCHF -60
CADCHF 14
AUDNZD 12
CADJPY 10
NZDCHF 22
GBPAUD 11
NZDJPY -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -264K
NZDUSD -17K
EURCAD 13K
NZDCAD -15K
GBPJPY -32K
EURGBP 6.6K
AUDUSD 6.7K
XAUUSD -45K
USDCHF -45K
AUDCHF -11K
GBPUSD -12K
NAS100 -2.7K
US30 27
AUDCAD 7.6K
USDCAD -16K
USDJPY -8K
EURJPY 4.2K
CHFJPY 5.7K
EURNZD 12K
GBPNZD 3.3K
AUDJPY 255
EURCHF 2.7K
EURAUD 3.4K
GBPCAD 603
GBPCHF 990
CADCHF 1K
AUDNZD 2.1K
CADJPY 1.3K
NZDCHF 1.8K
GBPAUD 1.8K
NZDJPY -841
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +772.05 USD
En kötü işlem: -1 923 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 53
Maksimum ardışık kâr: +29.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 588.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 37
LCG-Live
0.00 × 1
ETXCapital-Live Server
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
Activtrades-2
0.00 × 6
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.14 × 21
EuromarketFX-Live
0.31 × 404
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live04
0.37 × 601
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
RoboForex-Demo
0.40 × 10
ForexMart-RealServer
0.44 × 39
ICMarkets-Live08
0.45 × 33
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.52 × 50
ViproMarkets-Live
0.58 × 33
ICMarkets-Live16
0.63 × 24
Pepperstone-01
0.64 × 610
230 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
4 pair signal 100% automated
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 20:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 09:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.09 14:56
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.04 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 17:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 19:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 19:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 16:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 18:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SignalAO
Ayda 30 USD
-26%
0
0
USD
4.5K
USD
132
93%
28 637
73%
69%
0.88
-0.14
USD
55%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.