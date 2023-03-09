Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dunboyne-Production 0.00 × 1 TMS-Demo 0.00 × 37 LCG-Live 0.00 × 1 ETXCapital-Live Server 0.00 × 3 RoboForex-Prime 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 3 Activtrades-2 0.00 × 6 XMGlobal-Real 17 0.00 × 1 OctaFX-Demo 0.00 × 2 FBS-Real-6 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.14 × 21 EuromarketFX-Live 0.31 × 404 Tier1FX-Real 0.35 × 68 ICMarkets-Live04 0.37 × 601 XM.COM-Real 14 0.38 × 8 RoboForex-Demo 0.40 × 10 ForexMart-RealServer 0.44 × 39 ICMarkets-Live08 0.45 × 33 EGlobal-Classic3 0.50 × 2 ICMarkets-Live09 0.52 × 50 ViproMarkets-Live 0.58 × 33 ICMarkets-Live16 0.63 × 24 Pepperstone-01 0.64 × 610 230 daha fazla...