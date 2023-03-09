- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
28 637
Kârla kapanan işlemler:
21 171 (73.92%)
Zararla kapanan işlemler:
7 466 (26.07%)
En iyi işlem:
772.05 USD
En kötü işlem:
-1 922.59 USD
Brüt kâr:
31 453.15 USD (1 541 372 pips)
Brüt zarar:
-35 423.53 USD (1 959 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
98 (29.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
778.16 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
69.03%
Maks. mevduat yükü:
8.68%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
14 076 (49.15%)
Satış işlemleri:
14 561 (50.85%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
1.49 USD
Ortalama zarar:
-4.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
53 (-4 588.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 588.22 USD (53)
Aylık büyüme:
-0.56%
Yıllık tahmin:
-6.77%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 025.57 USD
Maksimum:
7 642.85 USD (88.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.69% (7 642.85 USD)
Varlığa göre:
54.68% (7 376.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6979
|NZDUSD
|6484
|EURCAD
|3935
|NZDCAD
|3230
|GBPJPY
|1958
|EURGBP
|1411
|AUDUSD
|1188
|XAUUSD
|1117
|USDCHF
|670
|AUDCHF
|568
|GBPUSD
|293
|NAS100
|144
|US30
|115
|AUDCAD
|79
|USDCAD
|75
|USDJPY
|60
|EURJPY
|57
|CHFJPY
|43
|EURNZD
|39
|GBPNZD
|34
|AUDJPY
|30
|EURCHF
|27
|EURAUD
|27
|GBPCAD
|27
|GBPCHF
|25
|CADCHF
|7
|AUDNZD
|5
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|NZDJPY
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-1.9K
|NZDUSD
|1.1K
|EURCAD
|551
|NZDCAD
|177
|GBPJPY
|-328
|EURGBP
|360
|AUDUSD
|222
|XAUUSD
|-1.4K
|USDCHF
|-2.8K
|AUDCHF
|167
|GBPUSD
|-171
|NAS100
|-6
|US30
|39
|AUDCAD
|55
|USDCAD
|-191
|USDJPY
|-41
|EURJPY
|33
|CHFJPY
|34
|EURNZD
|83
|GBPNZD
|17
|AUDJPY
|0
|EURCHF
|29
|EURAUD
|28
|GBPCAD
|-10
|GBPCHF
|-60
|CADCHF
|14
|AUDNZD
|12
|CADJPY
|10
|NZDCHF
|22
|GBPAUD
|11
|NZDJPY
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-264K
|NZDUSD
|-17K
|EURCAD
|13K
|NZDCAD
|-15K
|GBPJPY
|-32K
|EURGBP
|6.6K
|AUDUSD
|6.7K
|XAUUSD
|-45K
|USDCHF
|-45K
|AUDCHF
|-11K
|GBPUSD
|-12K
|NAS100
|-2.7K
|US30
|27
|AUDCAD
|7.6K
|USDCAD
|-16K
|USDJPY
|-8K
|EURJPY
|4.2K
|CHFJPY
|5.7K
|EURNZD
|12K
|GBPNZD
|3.3K
|AUDJPY
|255
|EURCHF
|2.7K
|EURAUD
|3.4K
|GBPCAD
|603
|GBPCHF
|990
|CADCHF
|1K
|AUDNZD
|2.1K
|CADJPY
|1.3K
|NZDCHF
|1.8K
|GBPAUD
|1.8K
|NZDJPY
|-841
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +772.05 USD
En kötü işlem: -1 923 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 53
Maksimum ardışık kâr: +29.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 588.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 37
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
ETXCapital-Live Server
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
Activtrades-2
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.14 × 21
|
EuromarketFX-Live
|0.31 × 404
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 601
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
RoboForex-Demo
|0.40 × 10
|
ForexMart-RealServer
|0.44 × 39
|
ICMarkets-Live08
|0.45 × 33
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.52 × 50
|
ViproMarkets-Live
|0.58 × 33
|
ICMarkets-Live16
|0.63 × 24
|
Pepperstone-01
|0.64 × 610
4 pair signal 100% automated
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-26%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
132
93%
28 637
73%
69%
0.88
-0.14
USD
USD
55%
1:500