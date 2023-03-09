SegnaliSezioni
Pedro Jose Crespo Flandoli

SignalAO

Pedro Jose Crespo Flandoli
0 recensioni
132 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -26%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28 637
Profit Trade:
21 171 (73.92%)
Loss Trade:
7 466 (26.07%)
Best Trade:
772.05 USD
Worst Trade:
-1 922.59 USD
Profitto lordo:
31 453.15 USD (1 541 372 pips)
Perdita lorda:
-35 423.53 USD (1 959 093 pips)
Vincite massime consecutive:
98 (29.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
778.16 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
69.03%
Massimo carico di deposito:
8.68%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
14 076 (49.15%)
Short Trade:
14 561 (50.85%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-4.74 USD
Massime perdite consecutive:
53 (-4 588.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 588.22 USD (53)
Crescita mensile:
-0.56%
Previsione annuale:
-6.77%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 025.57 USD
Massimale:
7 642.85 USD (88.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.69% (7 642.85 USD)
Per equità:
54.68% (7 376.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6979
NZDUSD 6484
EURCAD 3935
NZDCAD 3230
GBPJPY 1958
EURGBP 1411
AUDUSD 1188
XAUUSD 1117
USDCHF 670
AUDCHF 568
GBPUSD 293
NAS100 144
US30 115
AUDCAD 79
USDCAD 75
USDJPY 60
EURJPY 57
CHFJPY 43
EURNZD 39
GBPNZD 34
AUDJPY 30
EURCHF 27
EURAUD 27
GBPCAD 27
GBPCHF 25
CADCHF 7
AUDNZD 5
CADJPY 3
NZDCHF 3
GBPAUD 2
NZDJPY 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -1.9K
NZDUSD 1.1K
EURCAD 551
NZDCAD 177
GBPJPY -328
EURGBP 360
AUDUSD 222
XAUUSD -1.4K
USDCHF -2.8K
AUDCHF 167
GBPUSD -171
NAS100 -6
US30 39
AUDCAD 55
USDCAD -191
USDJPY -41
EURJPY 33
CHFJPY 34
EURNZD 83
GBPNZD 17
AUDJPY 0
EURCHF 29
EURAUD 28
GBPCAD -10
GBPCHF -60
CADCHF 14
AUDNZD 12
CADJPY 10
NZDCHF 22
GBPAUD 11
NZDJPY -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -264K
NZDUSD -17K
EURCAD 13K
NZDCAD -15K
GBPJPY -32K
EURGBP 6.6K
AUDUSD 6.7K
XAUUSD -45K
USDCHF -45K
AUDCHF -11K
GBPUSD -12K
NAS100 -2.7K
US30 27
AUDCAD 7.6K
USDCAD -16K
USDJPY -8K
EURJPY 4.2K
CHFJPY 5.7K
EURNZD 12K
GBPNZD 3.3K
AUDJPY 255
EURCHF 2.7K
EURAUD 3.4K
GBPCAD 603
GBPCHF 990
CADCHF 1K
AUDNZD 2.1K
CADJPY 1.3K
NZDCHF 1.8K
GBPAUD 1.8K
NZDJPY -841
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +772.05 USD
Worst Trade: -1 923 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 53
Massimo profitto consecutivo: +29.09 USD
Massima perdita consecutiva: -4 588.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 37
LCG-Live
0.00 × 1
ETXCapital-Live Server
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
Activtrades-2
0.00 × 6
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.14 × 21
EuromarketFX-Live
0.31 × 404
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live04
0.37 × 601
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
RoboForex-Demo
0.40 × 10
ForexMart-RealServer
0.44 × 39
ICMarkets-Live08
0.45 × 33
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.52 × 50
ViproMarkets-Live
0.58 × 33
ICMarkets-Live16
0.63 × 24
Pepperstone-01
0.64 × 610
230 più
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.