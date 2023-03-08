SinyallerBölümler
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel

MAPLEROO

Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
0 inceleme
Güvenilirlik
135 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 1 166%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 013
Kârla kapanan işlemler:
1 328 (65.97%)
Zararla kapanan işlemler:
685 (34.03%)
En iyi işlem:
368.82 AUD
En kötü işlem:
-83.65 AUD
Brüt kâr:
5 824.20 AUD (264 766 pips)
Brüt zarar:
-3 467.36 AUD (197 863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (20.72 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
492.64 AUD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.82%
Maks. mevduat yükü:
36.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
1 005 (49.93%)
Satış işlemleri:
1 008 (50.07%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
1.17 AUD
Ortalama kâr:
4.39 AUD
Ortalama zarar:
-5.06 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-425.75 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-425.75 AUD (8)
Aylık büyüme:
2.55%
Yıllık tahmin:
30.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.93 AUD
Maksimum:
425.75 AUD (70.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.63% (425.75 AUD)
Varlığa göre:
64.07% (993.96 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2013
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 67K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +368.82 AUD
En kötü işlem: -84 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +20.72 AUD
Maksimum ardışık zarar: -425.75 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.30 × 27
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 76
ICMarketsSC-Live33
0.45 × 38
ICMarketsSC-Live32
0.61 × 398
ICMarketsSC-Live26
0.71 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.79 × 163
ICMarketsSC-Live20
1.20 × 120
ICMarketsSC-Live03
1.42 × 31
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.73 × 272
ICMarketsSC-Live27
2.00 × 38
TMGM.TradeMax-Demo
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.04 × 305
Darwinex-Live
2.41 × 96
XMTrading-Real 49
3.84 × 80
XMTrading-Real 257
3.87 × 131
Longhorn-Real2
3.96 × 25
41 daha fazla...
MAPLEROO use technical and fundamental analysis to predict the direction of the pair's price movement and make trading decisions based on their analysis.
One of the ways to look for safe regions of the market is to use technical analysis to identify price patterns that may indicate future market changes. This involves studying price charts to identify patterns such as support and resistance, Fibonacci levels, moving averages and technical indicators.

Pair: AUDCAD
TimeFrame: M1.
Recommended Deposit for Safe Risk: 2000$. For Moderate Risk: 1000$. For High Risk (be careful!): Less than 1000$
RECOMMENDED BROKER: EQUITI

FEATURES:
Solid backtest and proven live performance 
No need to adjust GMT
Very easy to use: just read 3 lines of instructions below
It has additional and independent positions for each pair
We recommend the best ECN brokers for your successful use.

HOW TO INSTALL:
The EA must be attached to ONLY one M1 AUDCAD chart
Just define your risk settings and you are ready to go.
You don't need .set files, all settings are stored internally in the EA.

REQUIREMENTS:
It is not a Scalper, so it can be used on any broker, however we recommend low spread brokers (ECN) for better performance 
The EA should run on a VPS continuously VPS

İnceleme yok
2024.06.07 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.03 16:18
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2024.05.31 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.31 14:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.05.29 11:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.29 09:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.05.29 04:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.29 03:33
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.05.28 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.28 15:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.05.22 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.21 11:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.05.21 05:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.21 02:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.05.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.20 23:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.05.20 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.20 17:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.05.20 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.05.15 14:34
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
