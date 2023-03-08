- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 013
Kârla kapanan işlemler:
1 328 (65.97%)
Zararla kapanan işlemler:
685 (34.03%)
En iyi işlem:
368.82 AUD
En kötü işlem:
-83.65 AUD
Brüt kâr:
5 824.20 AUD (264 766 pips)
Brüt zarar:
-3 467.36 AUD (197 863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (20.72 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
492.64 AUD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.82%
Maks. mevduat yükü:
36.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
1 005 (49.93%)
Satış işlemleri:
1 008 (50.07%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
1.17 AUD
Ortalama kâr:
4.39 AUD
Ortalama zarar:
-5.06 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-425.75 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-425.75 AUD (8)
Aylık büyüme:
2.55%
Yıllık tahmin:
30.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.93 AUD
Maksimum:
425.75 AUD (70.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.63% (425.75 AUD)
Varlığa göre:
64.07% (993.96 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2013
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|67K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +368.82 AUD
En kötü işlem: -84 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +20.72 AUD
Maksimum ardışık zarar: -425.75 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.30 × 27
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 76
|
ICMarketsSC-Live33
|0.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live32
|0.61 × 398
|
ICMarketsSC-Live26
|0.71 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.79 × 163
|
ICMarketsSC-Live20
|1.20 × 120
|
ICMarketsSC-Live03
|1.42 × 31
|
ThreeTrader-Live
|1.54 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|1.73 × 272
|
ICMarketsSC-Live27
|2.00 × 38
|
TMGM.TradeMax-Demo
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.04 × 305
|
Darwinex-Live
|2.41 × 96
|
XMTrading-Real 49
|3.84 × 80
|
XMTrading-Real 257
|3.87 × 131
|
Longhorn-Real2
|3.96 × 25
MAPLEROO use technical and fundamental analysis to predict the direction of the pair's price movement and make trading decisions based on their analysis.
One of the ways to look for safe regions of the market is to use technical analysis to identify price patterns that may indicate future market changes. This involves studying price charts to identify patterns such as support and resistance, Fibonacci levels, moving averages and technical indicators.
Pair: AUDCAD
TimeFrame: M1.
Recommended Deposit for Safe Risk: 2000$. For Moderate Risk: 1000$. For High Risk (be careful!): Less than 1000$
RECOMMENDED BROKER: EQUITI
FEATURES:
Solid backtest and proven live performance
No need to adjust GMT
Very easy to use: just read 3 lines of instructions below
It has additional and independent positions for each pair
We recommend the best ECN brokers for your successful use.
HOW TO INSTALL:
The EA must be attached to ONLY one M1 AUDCAD chart
Just define your risk settings and you are ready to go.
You don't need .set files, all settings are stored internally in the EA.
REQUIREMENTS:
It is not a Scalper, so it can be used on any broker, however we recommend low spread brokers (ECN) for better performance
The EA should run on a VPS continuously VPS
