SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Price Action EA
Tan Yoong Gin

Price Action EA

Tan Yoong Gin
0 inceleme
Güvenilirlik
178 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 38%
BlueberryMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 546
Kârla kapanan işlemler:
2 005 (78.75%)
Zararla kapanan işlemler:
541 (21.25%)
En iyi işlem:
159.18 USD
En kötü işlem:
-72.27 USD
Brüt kâr:
5 438.03 USD (389 359 pips)
Brüt zarar:
-3 430.33 USD (475 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (50.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
257.41 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.95
Alış işlemleri:
1 329 (52.20%)
Satış işlemleri:
1 217 (47.80%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
2.71 USD
Ortalama zarar:
-6.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-79.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-295.65 USD (5)
Aylık büyüme:
0.61%
Yıllık tahmin:
7.35%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
405.78 USD (10.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.35% (405.78 USD)
Varlığa göre:
29.16% (1 940.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.i 2032
XAUUSD.i 240
USWTI 75
USDCHF.i 52
NAS100 22
SP500 21
NDX100.i 13
AUDUSD.i 12
DJ30 10
USDCAD.i 8
USDJPY.i 8
EURJPY.i 5
GBPUSD.i 5
AUDCAD.i 5
EURCAD.i 4
CADJPY.i 4
EURGBP.i 4
EURCHF.i 4
CADCHF.i 3
GBPNZD.i 3
GBPCAD.i 2
GBPJPY.i 2
NZDJPY.i 2
BTCUSD 2
EURAUD.i 2
GBPAUD.i 2
SPX500.i 1
AUDJPY.i 1
NZDUSD.i 1
NZDCAD.i 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.i 2.2K
XAUUSD.i 120
USWTI -124
USDCHF.i -7
NAS100 -42
SP500 23
NDX100.i -79
AUDUSD.i 30
DJ30 12
USDCAD.i 7
USDJPY.i -1
EURJPY.i 6
GBPUSD.i 3
AUDCAD.i -8
EURCAD.i 0
CADJPY.i -18
EURGBP.i -2
EURCHF.i 3
CADCHF.i 4
GBPNZD.i -21
GBPCAD.i -14
GBPJPY.i -49
NZDJPY.i 3
BTCUSD -14
EURAUD.i -26
GBPAUD.i -27
SPX500.i 0
AUDJPY.i -4
NZDUSD.i -6
NZDCAD.i 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.i 95K
XAUUSD.i 14K
USWTI -47K
USDCHF.i 278
NAS100 27K
SP500 12K
NDX100.i -51K
AUDUSD.i 1.5K
DJ30 8.4K
USDCAD.i 134
USDJPY.i -123
EURJPY.i 377
GBPUSD.i 327
AUDCAD.i -552
EURCAD.i 42
CADJPY.i -1.3K
EURGBP.i 72
EURCHF.i -290
CADCHF.i 294
GBPNZD.i -944
GBPCAD.i 64
GBPJPY.i -2.6K
NZDJPY.i 132
BTCUSD -144K
EURAUD.i -1.1K
GBPAUD.i -1.2K
SPX500.i 151
AUDJPY.i -632
NZDUSD.i -182
NZDCAD.i 29
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.18 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +50.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

**Disclosure :Trading futures and options involves the risk of loss. Please consider carefully whether futures or forex are appropriate to your financial situation. Only risk capital should be used when trading futures or forex. Investors could lose more than their initial investment.

Past results are NOT necessarily indicative of future results. The risk of loss in trading can be substantial, carefully consider the inherent risks of such an investment in light of your financial condition. **

Price action based strategy. Semi automated and manual trade.

Focus only on EURUSD and some GOLD.

Minimum Deposit: $1000
Leverage: 500:1
Profit Target: Monthly average profit target is 10% +/-

Draw-down: The average drawdown is 10% to 20% 


Please create an account from the following brokers to get good results while copying.

-FBS Standard Account

-FBS Cent Account

Choose Swap Free. 


İnceleme yok
2025.09.18 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 13:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 14:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 17:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Price Action EA
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
6.7K
USD
178
56%
2 546
78%
100%
1.58
0.79
USD
29%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.