SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Price Action EA
Tan Yoong Gin

Price Action EA

Tan Yoong Gin
0 avis
Fiabilité
177 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 38%
BlueberryMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 545
Bénéfice trades:
2 004 (78.74%)
Perte trades:
541 (21.26%)
Meilleure transaction:
159.18 USD
Pire transaction:
-72.27 USD
Bénéfice brut:
5 436.33 USD (389 285 pips)
Perte brute:
-3 430.33 USD (475 779 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (50.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
257.41 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.37%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.94
Longs trades:
1 328 (52.18%)
Courts trades:
1 217 (47.82%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
0.79 USD
Bénéfice moyen:
2.71 USD
Perte moyenne:
-6.34 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-79.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-295.65 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.58%
Prévision annuelle:
7.04%
Algo trading:
56%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
405.78 USD (10.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.35% (405.78 USD)
Par fonds propres:
29.16% (1 940.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.i 2031
XAUUSD.i 240
USWTI 75
USDCHF.i 52
NAS100 22
SP500 21
NDX100.i 13
AUDUSD.i 12
DJ30 10
USDCAD.i 8
USDJPY.i 8
EURJPY.i 5
GBPUSD.i 5
AUDCAD.i 5
EURCAD.i 4
CADJPY.i 4
EURGBP.i 4
EURCHF.i 4
CADCHF.i 3
GBPNZD.i 3
GBPCAD.i 2
GBPJPY.i 2
NZDJPY.i 2
BTCUSD 2
EURAUD.i 2
GBPAUD.i 2
SPX500.i 1
AUDJPY.i 1
NZDUSD.i 1
NZDCAD.i 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.i 2.2K
XAUUSD.i 120
USWTI -124
USDCHF.i -7
NAS100 -42
SP500 23
NDX100.i -79
AUDUSD.i 30
DJ30 12
USDCAD.i 7
USDJPY.i -1
EURJPY.i 6
GBPUSD.i 3
AUDCAD.i -8
EURCAD.i 0
CADJPY.i -18
EURGBP.i -2
EURCHF.i 3
CADCHF.i 4
GBPNZD.i -21
GBPCAD.i -14
GBPJPY.i -49
NZDJPY.i 3
BTCUSD -14
EURAUD.i -26
GBPAUD.i -27
SPX500.i 0
AUDJPY.i -4
NZDUSD.i -6
NZDCAD.i 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.i 95K
XAUUSD.i 14K
USWTI -47K
USDCHF.i 278
NAS100 27K
SP500 12K
NDX100.i -51K
AUDUSD.i 1.5K
DJ30 8.4K
USDCAD.i 134
USDJPY.i -123
EURJPY.i 377
GBPUSD.i 327
AUDCAD.i -552
EURCAD.i 42
CADJPY.i -1.3K
EURGBP.i 72
EURCHF.i -290
CADCHF.i 294
GBPNZD.i -944
GBPCAD.i 64
GBPJPY.i -2.6K
NZDJPY.i 132
BTCUSD -144K
EURAUD.i -1.1K
GBPAUD.i -1.2K
SPX500.i 151
AUDJPY.i -632
NZDUSD.i -182
NZDCAD.i 29
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +159.18 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +50.91 USD
Perte consécutive maximale: -79.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

**Disclosure :Trading futures and options involves the risk of loss. Please consider carefully whether futures or forex are appropriate to your financial situation. Only risk capital should be used when trading futures or forex. Investors could lose more than their initial investment.

Past results are NOT necessarily indicative of future results. The risk of loss in trading can be substantial, carefully consider the inherent risks of such an investment in light of your financial condition. **

Price action based strategy. Semi automated and manual trade.

Focus only on EURUSD and some GOLD.

Minimum Deposit: $1000
Leverage: 500:1
Profit Target: Monthly average profit target is 10% +/-

Draw-down: The average drawdown is 10% to 20% 


Please create an account from the following brokers to get good results while copying.

-FBS Standard Account

-FBS Cent Account

Choose Swap Free. 


Aucun avis
2025.09.18 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 13:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 14:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 17:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Price Action EA
30 USD par mois
38%
0
0
USD
6.7K
USD
177
56%
2 545
78%
100%
1.58
0.79
USD
29%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.