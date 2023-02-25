- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.i
|2031
|XAUUSD.i
|240
|USWTI
|75
|USDCHF.i
|52
|NAS100
|22
|SP500
|21
|NDX100.i
|13
|AUDUSD.i
|12
|DJ30
|10
|USDCAD.i
|8
|USDJPY.i
|8
|EURJPY.i
|5
|GBPUSD.i
|5
|AUDCAD.i
|5
|EURCAD.i
|4
|CADJPY.i
|4
|EURGBP.i
|4
|EURCHF.i
|4
|CADCHF.i
|3
|GBPNZD.i
|3
|GBPCAD.i
|2
|GBPJPY.i
|2
|NZDJPY.i
|2
|BTCUSD
|2
|EURAUD.i
|2
|GBPAUD.i
|2
|SPX500.i
|1
|AUDJPY.i
|1
|NZDUSD.i
|1
|NZDCAD.i
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.i
|2.2K
|XAUUSD.i
|120
|USWTI
|-124
|USDCHF.i
|-7
|NAS100
|-42
|SP500
|23
|NDX100.i
|-79
|AUDUSD.i
|30
|DJ30
|12
|USDCAD.i
|7
|USDJPY.i
|-1
|EURJPY.i
|6
|GBPUSD.i
|3
|AUDCAD.i
|-8
|EURCAD.i
|0
|CADJPY.i
|-18
|EURGBP.i
|-2
|EURCHF.i
|3
|CADCHF.i
|4
|GBPNZD.i
|-21
|GBPCAD.i
|-14
|GBPJPY.i
|-49
|NZDJPY.i
|3
|BTCUSD
|-14
|EURAUD.i
|-26
|GBPAUD.i
|-27
|SPX500.i
|0
|AUDJPY.i
|-4
|NZDUSD.i
|-6
|NZDCAD.i
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.i
|95K
|XAUUSD.i
|14K
|USWTI
|-47K
|USDCHF.i
|278
|NAS100
|27K
|SP500
|12K
|NDX100.i
|-51K
|AUDUSD.i
|1.5K
|DJ30
|8.4K
|USDCAD.i
|134
|USDJPY.i
|-123
|EURJPY.i
|377
|GBPUSD.i
|327
|AUDCAD.i
|-552
|EURCAD.i
|42
|CADJPY.i
|-1.3K
|EURGBP.i
|72
|EURCHF.i
|-290
|CADCHF.i
|294
|GBPNZD.i
|-944
|GBPCAD.i
|64
|GBPJPY.i
|-2.6K
|NZDJPY.i
|132
|BTCUSD
|-144K
|EURAUD.i
|-1.1K
|GBPAUD.i
|-1.2K
|SPX500.i
|151
|AUDJPY.i
|-632
|NZDUSD.i
|-182
|NZDCAD.i
|29
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
**Disclosure :Trading futures and options involves the risk of loss. Please consider carefully whether futures or forex are appropriate to your financial situation. Only risk capital should be used when trading futures or forex. Investors could lose more than their initial investment.
Past results are NOT necessarily indicative of future results. The risk of loss in trading can be substantial, carefully consider the inherent risks of such an investment in light of your financial condition. **
Price action based strategy. Semi automated and manual trade.
Focus only on EURUSD and some GOLD.
Draw-down: The average drawdown is 10% to 20%
Please create an account from the following brokers to get good results while copying.
Choose Swap Free.
USD
USD
USD