- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.i
|2032
|XAUUSD.i
|240
|USWTI
|75
|USDCHF.i
|52
|NAS100
|22
|SP500
|21
|NDX100.i
|13
|AUDUSD.i
|12
|DJ30
|10
|USDCAD.i
|8
|USDJPY.i
|8
|EURJPY.i
|5
|GBPUSD.i
|5
|AUDCAD.i
|5
|EURCAD.i
|4
|CADJPY.i
|4
|EURGBP.i
|4
|EURCHF.i
|4
|CADCHF.i
|3
|GBPNZD.i
|3
|GBPCAD.i
|2
|GBPJPY.i
|2
|NZDJPY.i
|2
|BTCUSD
|2
|EURAUD.i
|2
|GBPAUD.i
|2
|SPX500.i
|1
|AUDJPY.i
|1
|NZDUSD.i
|1
|NZDCAD.i
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.i
|2.2K
|XAUUSD.i
|120
|USWTI
|-124
|USDCHF.i
|-7
|NAS100
|-42
|SP500
|23
|NDX100.i
|-79
|AUDUSD.i
|30
|DJ30
|12
|USDCAD.i
|7
|USDJPY.i
|-1
|EURJPY.i
|6
|GBPUSD.i
|3
|AUDCAD.i
|-8
|EURCAD.i
|0
|CADJPY.i
|-18
|EURGBP.i
|-2
|EURCHF.i
|3
|CADCHF.i
|4
|GBPNZD.i
|-21
|GBPCAD.i
|-14
|GBPJPY.i
|-49
|NZDJPY.i
|3
|BTCUSD
|-14
|EURAUD.i
|-26
|GBPAUD.i
|-27
|SPX500.i
|0
|AUDJPY.i
|-4
|NZDUSD.i
|-6
|NZDCAD.i
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.i
|95K
|XAUUSD.i
|14K
|USWTI
|-47K
|USDCHF.i
|278
|NAS100
|27K
|SP500
|12K
|NDX100.i
|-51K
|AUDUSD.i
|1.5K
|DJ30
|8.4K
|USDCAD.i
|134
|USDJPY.i
|-123
|EURJPY.i
|377
|GBPUSD.i
|327
|AUDCAD.i
|-552
|EURCAD.i
|42
|CADJPY.i
|-1.3K
|EURGBP.i
|72
|EURCHF.i
|-290
|CADCHF.i
|294
|GBPNZD.i
|-944
|GBPCAD.i
|64
|GBPJPY.i
|-2.6K
|NZDJPY.i
|132
|BTCUSD
|-144K
|EURAUD.i
|-1.1K
|GBPAUD.i
|-1.2K
|SPX500.i
|151
|AUDJPY.i
|-632
|NZDUSD.i
|-182
|NZDCAD.i
|29
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
**Disclosure :Trading futures and options involves the risk of loss. Please consider carefully whether futures or forex are appropriate to your financial situation. Only risk capital should be used when trading futures or forex. Investors could lose more than their initial investment.
Past results are NOT necessarily indicative of future results. The risk of loss in trading can be substantial, carefully consider the inherent risks of such an investment in light of your financial condition. **
Price action based strategy. Semi automated and manual trade.
Focus only on EURUSD and some GOLD.
Draw-down: The average drawdown is 10% to 20%
Please create an account from the following brokers to get good results while copying.
Choose Swap Free.
