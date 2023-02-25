SegnaliSezioni
Tan Yoong Gin

Price Action EA

Tan Yoong Gin
0 recensioni
Affidabilità
178 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 38%
BlueberryMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 546
Profit Trade:
2 005 (78.75%)
Loss Trade:
541 (21.25%)
Best Trade:
159.18 USD
Worst Trade:
-72.27 USD
Profitto lordo:
5 438.03 USD (389 359 pips)
Perdita lorda:
-3 430.33 USD (475 779 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (50.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
257.41 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.37%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.95
Long Trade:
1 329 (52.20%)
Short Trade:
1 217 (47.80%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
2.71 USD
Perdita media:
-6.34 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-79.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-295.65 USD (5)
Crescita mensile:
0.61%
Previsione annuale:
7.35%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
405.78 USD (10.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.35% (405.78 USD)
Per equità:
29.16% (1 940.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.i 2032
XAUUSD.i 240
USWTI 75
USDCHF.i 52
NAS100 22
SP500 21
NDX100.i 13
AUDUSD.i 12
DJ30 10
USDCAD.i 8
USDJPY.i 8
EURJPY.i 5
GBPUSD.i 5
AUDCAD.i 5
EURCAD.i 4
CADJPY.i 4
EURGBP.i 4
EURCHF.i 4
CADCHF.i 3
GBPNZD.i 3
GBPCAD.i 2
GBPJPY.i 2
NZDJPY.i 2
BTCUSD 2
EURAUD.i 2
GBPAUD.i 2
SPX500.i 1
AUDJPY.i 1
NZDUSD.i 1
NZDCAD.i 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.i 2.2K
XAUUSD.i 120
USWTI -124
USDCHF.i -7
NAS100 -42
SP500 23
NDX100.i -79
AUDUSD.i 30
DJ30 12
USDCAD.i 7
USDJPY.i -1
EURJPY.i 6
GBPUSD.i 3
AUDCAD.i -8
EURCAD.i 0
CADJPY.i -18
EURGBP.i -2
EURCHF.i 3
CADCHF.i 4
GBPNZD.i -21
GBPCAD.i -14
GBPJPY.i -49
NZDJPY.i 3
BTCUSD -14
EURAUD.i -26
GBPAUD.i -27
SPX500.i 0
AUDJPY.i -4
NZDUSD.i -6
NZDCAD.i 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.i 95K
XAUUSD.i 14K
USWTI -47K
USDCHF.i 278
NAS100 27K
SP500 12K
NDX100.i -51K
AUDUSD.i 1.5K
DJ30 8.4K
USDCAD.i 134
USDJPY.i -123
EURJPY.i 377
GBPUSD.i 327
AUDCAD.i -552
EURCAD.i 42
CADJPY.i -1.3K
EURGBP.i 72
EURCHF.i -290
CADCHF.i 294
GBPNZD.i -944
GBPCAD.i 64
GBPJPY.i -2.6K
NZDJPY.i 132
BTCUSD -144K
EURAUD.i -1.1K
GBPAUD.i -1.2K
SPX500.i 151
AUDJPY.i -632
NZDUSD.i -182
NZDCAD.i 29
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.18 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +50.91 USD
Massima perdita consecutiva: -79.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

**Disclosure :Trading futures and options involves the risk of loss. Please consider carefully whether futures or forex are appropriate to your financial situation. Only risk capital should be used when trading futures or forex. Investors could lose more than their initial investment.

Past results are NOT necessarily indicative of future results. The risk of loss in trading can be substantial, carefully consider the inherent risks of such an investment in light of your financial condition. **

Price action based strategy. Semi automated and manual trade.

Focus only on EURUSD and some GOLD.

Minimum Deposit: $1000
Leverage: 500:1
Profit Target: Monthly average profit target is 10% +/-

Draw-down: The average drawdown is 10% to 20% 


Please create an account from the following brokers to get good results while copying.

-FBS Standard Account

-FBS Cent Account

Choose Swap Free. 


Non ci sono recensioni
2025.09.18 12:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 13:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 14:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 17:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.27 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 16:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.