Edcel Denny Flores

Forex Shot Gun

Edcel Denny Flores
0 inceleme
Güvenilirlik
137 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 589%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 928
Kârla kapanan işlemler:
4 392 (74.08%)
Zararla kapanan işlemler:
1 536 (25.91%)
En iyi işlem:
201.28 USD
En kötü işlem:
-68.24 USD
Brüt kâr:
9 933.50 USD (791 471 pips)
Brüt zarar:
-5 819.24 USD (559 445 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (12.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
819.21 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.19%
Maks. mevduat yükü:
663.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
6.44
Alış işlemleri:
2 916 (49.19%)
Satış işlemleri:
3 012 (50.81%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-3.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-638.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-638.47 USD (16)
Aylık büyüme:
4.16%
Yıllık tahmin:
52.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.83 USD
Maksimum:
638.47 USD (16.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.90% (638.47 USD)
Varlığa göre:
88.79% (1 895.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 5772
XAUUSD 151
GBPUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.8K
XAUUSD 328
GBPUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 36K
XAUUSD 197K
GBPUSD -73
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +201.28 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +12.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -638.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMI-Live12
0.00 × 6
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 4
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
FXCC1-Live
0.00 × 19
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 9
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
514 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.25 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 01:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 18:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.06.20 05:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
