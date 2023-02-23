- Büyüme
İşlemler:
5 928
Kârla kapanan işlemler:
4 392 (74.08%)
Zararla kapanan işlemler:
1 536 (25.91%)
En iyi işlem:
201.28 USD
En kötü işlem:
-68.24 USD
Brüt kâr:
9 933.50 USD (791 471 pips)
Brüt zarar:
-5 819.24 USD (559 445 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (12.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
819.21 USD (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.19%
Maks. mevduat yükü:
663.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
6.44
Alış işlemleri:
2 916 (49.19%)
Satış işlemleri:
3 012 (50.81%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-3.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-638.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-638.47 USD (16)
Aylık büyüme:
4.16%
Yıllık tahmin:
52.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.83 USD
Maksimum:
638.47 USD (16.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.90% (638.47 USD)
Varlığa göre:
88.79% (1 895.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5772
|XAUUSD
|151
|GBPUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3.8K
|XAUUSD
|328
|GBPUSD
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|36K
|XAUUSD
|197K
|GBPUSD
|-73
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +201.28 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +12.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -638.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 9
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
589%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
137
99%
5 928
74%
94%
1.70
0.69
USD
USD
89%
1:200