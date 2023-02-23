SegnaliSezioni
Edcel Denny Flores

Forex Shot Gun

Edcel Denny Flores
0 recensioni
Affidabilità
137 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 589%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 928
Profit Trade:
4 392 (74.08%)
Loss Trade:
1 536 (25.91%)
Best Trade:
201.28 USD
Worst Trade:
-68.24 USD
Profitto lordo:
9 933.50 USD (791 471 pips)
Perdita lorda:
-5 819.24 USD (559 445 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (12.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
819.21 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.19%
Massimo carico di deposito:
663.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
6.44
Long Trade:
2 916 (49.19%)
Short Trade:
3 012 (50.81%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-3.79 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-638.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-638.47 USD (16)
Crescita mensile:
4.46%
Previsione annuale:
56.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.83 USD
Massimale:
638.47 USD (16.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.90% (638.47 USD)
Per equità:
88.79% (1 895.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5772
XAUUSD 151
GBPUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.8K
XAUUSD 328
GBPUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 36K
XAUUSD 197K
GBPUSD -73
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +201.28 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +12.64 USD
Massima perdita consecutiva: -638.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live12
0.00 × 6
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 4
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
FXCC1-Live
0.00 × 19
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 9
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.25 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 01:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 18:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.06.20 05:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex Shot Gun
30USD al mese
589%
0
0
USD
2.2K
USD
137
99%
5 928
74%
94%
1.70
0.69
USD
89%
1:200
