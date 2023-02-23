- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 928
Profit Trade:
4 392 (74.08%)
Loss Trade:
1 536 (25.91%)
Best Trade:
201.28 USD
Worst Trade:
-68.24 USD
Profitto lordo:
9 933.50 USD (791 471 pips)
Perdita lorda:
-5 819.24 USD (559 445 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (12.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
819.21 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.19%
Massimo carico di deposito:
663.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
6.44
Long Trade:
2 916 (49.19%)
Short Trade:
3 012 (50.81%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-3.79 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-638.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-638.47 USD (16)
Crescita mensile:
4.46%
Previsione annuale:
56.87%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.83 USD
Massimale:
638.47 USD (16.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.90% (638.47 USD)
Per equità:
88.79% (1 895.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5772
|XAUUSD
|151
|GBPUSD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.8K
|XAUUSD
|328
|GBPUSD
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|36K
|XAUUSD
|197K
|GBPUSD
|-73
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +201.28 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +12.64 USD
Massima perdita consecutiva: -638.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 4
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 9
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
514 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
589%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
137
99%
5 928
74%
94%
1.70
0.69
USD
USD
89%
1:200