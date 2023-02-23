SignauxSections
Edcel Denny Flores

Forex Shot Gun

Edcel Denny Flores
0 avis
Fiabilité
137 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 589%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 928
Bénéfice trades:
4 392 (74.08%)
Perte trades:
1 536 (25.91%)
Meilleure transaction:
201.28 USD
Pire transaction:
-68.24 USD
Bénéfice brut:
9 933.50 USD (791 471 pips)
Perte brute:
-5 819.24 USD (559 445 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (12.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
819.21 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
94.19%
Charge de dépôt maximale:
663.51%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
6.44
Longs trades:
2 916 (49.19%)
Courts trades:
3 012 (50.81%)
Facteur de profit:
1.71
Rendement attendu:
0.69 USD
Bénéfice moyen:
2.26 USD
Perte moyenne:
-3.79 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-638.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-638.47 USD (16)
Croissance mensuelle:
4.89%
Prévision annuelle:
60.89%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.83 USD
Maximal:
638.47 USD (16.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.90% (638.47 USD)
Par fonds propres:
88.79% (1 895.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 5772
XAUUSD 151
GBPUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.8K
XAUUSD 328
GBPUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 36K
XAUUSD 197K
GBPUSD -73
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +201.28 USD
Pire transaction: -68 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +12.64 USD
Perte consécutive maximale: -638.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMI-Live12
0.00 × 6
Exness-Real30
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
BenchMark-Real
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 4
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
FXCC1-Live
0.00 × 19
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 9
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
514 plus...
Aucun avis
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.25 08:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 01:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 18:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.06.20 05:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.