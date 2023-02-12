- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
216 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (20.00%)
En iyi işlem:
186.38 EUR
En kötü işlem:
-46.06 EUR
Brüt kâr:
1 671.24 EUR (49 533 pips)
Brüt zarar:
-386.86 EUR (15 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (66.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
243.43 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
42.21%
Maks. mevduat yükü:
29.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
27.88
Alış işlemleri:
139 (51.48%)
Satış işlemleri:
131 (48.52%)
Kâr faktörü:
4.32
Beklenen getiri:
4.76 EUR
Ortalama kâr:
7.74 EUR
Ortalama zarar:
-7.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-46.06 EUR (1)
Aylık büyüme:
3.46%
Yıllık tahmin:
41.96%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
46.06 EUR (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.47% (46.06 EUR)
Varlığa göre:
57.06% (1 192.74 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|95
|AUDCAD
|89
|NZDCAD
|83
|SUMMARY
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|374
|AUDCAD
|541
|NZDCAD
|298
|SUMMARY
|252
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|9.6K
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|8.5K
|SUMMARY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +186.38 EUR
En kötü işlem: -46 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +66.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -10.72 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 78
|
ICMarketsSC-Live15
|0.53 × 60
|
Coinexx-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.68 × 62
|
ICMarketsSC-Live32
|0.70 × 1453
|
ICMarketsSC-Live05
|0.77 × 166
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 100
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.54 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|1.60 × 298
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 441
|
ICMarketsSC-Live24
|1.79 × 384
|
ICMarketsSC-Live27
|1.90 × 40
|
ICMarketsSC-Live03
|2.62 × 76
|
VantageInternational-Live 10
|3.13 × 93
|
Darwinex-Live
|3.33 × 249
|
TradersWay-Live 2
|3.50 × 2
|
EagleFX-Live
|3.78 × 18
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
642%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
113
98%
270
80%
42%
4.32
4.76
EUR
EUR
57%
1:500