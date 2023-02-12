SinyallerBölümler
Jorge Vazquez Suarez

T 3

Jorge Vazquez Suarez
0 inceleme
Güvenilirlik
113 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 642%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
216 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (20.00%)
En iyi işlem:
186.38 EUR
En kötü işlem:
-46.06 EUR
Brüt kâr:
1 671.24 EUR (49 533 pips)
Brüt zarar:
-386.86 EUR (15 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (66.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
243.43 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
42.21%
Maks. mevduat yükü:
29.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
27.88
Alış işlemleri:
139 (51.48%)
Satış işlemleri:
131 (48.52%)
Kâr faktörü:
4.32
Beklenen getiri:
4.76 EUR
Ortalama kâr:
7.74 EUR
Ortalama zarar:
-7.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-46.06 EUR (1)
Aylık büyüme:
3.46%
Yıllık tahmin:
41.96%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
46.06 EUR (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.47% (46.06 EUR)
Varlığa göre:
57.06% (1 192.74 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 95
AUDCAD 89
NZDCAD 83
SUMMARY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 374
AUDCAD 541
NZDCAD 298
SUMMARY 252
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 9.6K
AUDCAD 16K
NZDCAD 8.5K
SUMMARY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +186.38 EUR
En kötü işlem: -46 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +66.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -10.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 78
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 1453
ICMarketsSC-Live05
0.77 × 166
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 100
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 7
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.60 × 298
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 441
ICMarketsSC-Live24
1.79 × 384
ICMarketsSC-Live27
1.90 × 40
ICMarketsSC-Live03
2.62 × 76
VantageInternational-Live 10
3.13 × 93
Darwinex-Live
3.33 × 249
TradersWay-Live 2
3.50 × 2
EagleFX-Live
3.78 × 18
45 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 15:46
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 18:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 19:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
T 3
Ayda 30 USD
642%
0
0
USD
1.5K
EUR
113
98%
270
80%
42%
4.32
4.76
EUR
57%
1:500
