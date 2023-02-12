- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
270
Profit Trade:
216 (80.00%)
Loss Trade:
54 (20.00%)
Best Trade:
186.38 EUR
Worst Trade:
-46.06 EUR
Profitto lordo:
1 671.24 EUR (49 533 pips)
Perdita lorda:
-386.86 EUR (15 362 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (66.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
243.43 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
42.21%
Massimo carico di deposito:
29.95%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
27.88
Long Trade:
139 (51.48%)
Short Trade:
131 (48.52%)
Fattore di profitto:
4.32
Profitto previsto:
4.76 EUR
Profitto medio:
7.74 EUR
Perdita media:
-7.16 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-10.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-46.06 EUR (1)
Crescita mensile:
4.07%
Previsione annuale:
49.35%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
46.06 EUR (3.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.47% (46.06 EUR)
Per equità:
57.06% (1 192.74 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|95
|AUDCAD
|89
|NZDCAD
|83
|SUMMARY
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|374
|AUDCAD
|541
|NZDCAD
|298
|SUMMARY
|252
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|9.6K
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|8.5K
|SUMMARY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +186.38 EUR
Worst Trade: -46 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +66.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.72 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 78
|
ICMarketsSC-Live15
|0.53 × 60
|
Coinexx-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.68 × 62
|
ICMarketsSC-Live32
|0.70 × 1453
|
ICMarketsSC-Live05
|0.77 × 166
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 100
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.54 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|1.60 × 298
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 441
|
ICMarketsSC-Live24
|1.79 × 384
|
ICMarketsSC-Live27
|1.90 × 40
|
ICMarketsSC-Live03
|2.62 × 76
|
VantageInternational-Live 10
|3.13 × 93
|
Darwinex-Live
|3.33 × 249
|
TradersWay-Live 2
|3.50 × 2
|
EagleFX-Live
|3.78 × 18
45 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
642%
0
0
USD
USD
1.5K
EUR
EUR
113
98%
270
80%
42%
4.32
4.76
EUR
EUR
57%
1:500