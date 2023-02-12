SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / T 3
Jorge Vazquez Suarez

T 3

Jorge Vazquez Suarez
0 recensioni
Affidabilità
113 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 642%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
270
Profit Trade:
216 (80.00%)
Loss Trade:
54 (20.00%)
Best Trade:
186.38 EUR
Worst Trade:
-46.06 EUR
Profitto lordo:
1 671.24 EUR (49 533 pips)
Perdita lorda:
-386.86 EUR (15 362 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (66.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
243.43 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
42.21%
Massimo carico di deposito:
29.95%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
27.88
Long Trade:
139 (51.48%)
Short Trade:
131 (48.52%)
Fattore di profitto:
4.32
Profitto previsto:
4.76 EUR
Profitto medio:
7.74 EUR
Perdita media:
-7.16 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-10.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-46.06 EUR (1)
Crescita mensile:
4.07%
Previsione annuale:
49.35%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
46.06 EUR (3.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.47% (46.06 EUR)
Per equità:
57.06% (1 192.74 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 95
AUDCAD 89
NZDCAD 83
SUMMARY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 374
AUDCAD 541
NZDCAD 298
SUMMARY 252
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 9.6K
AUDCAD 16K
NZDCAD 8.5K
SUMMARY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +186.38 EUR
Worst Trade: -46 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +66.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 78
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 1453
ICMarketsSC-Live05
0.77 × 166
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 100
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 7
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.60 × 298
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 441
ICMarketsSC-Live24
1.79 × 384
ICMarketsSC-Live27
1.90 × 40
ICMarketsSC-Live03
2.62 × 76
VantageInternational-Live 10
3.13 × 93
Darwinex-Live
3.33 × 249
TradersWay-Live 2
3.50 × 2
EagleFX-Live
3.78 × 18
45 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 15:46
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 18:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 19:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
