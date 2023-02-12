SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / T 3
Jorge Vazquez Suarez

T 3

Jorge Vazquez Suarez
0 avis
Fiabilité
113 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 642%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
269
Bénéfice trades:
215 (79.92%)
Perte trades:
54 (20.07%)
Meilleure transaction:
186.38 EUR
Pire transaction:
-46.06 EUR
Bénéfice brut:
1 670.13 EUR (49 470 pips)
Perte brute:
-386.86 EUR (15 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (66.45 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
243.43 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
42.21%
Charge de dépôt maximale:
29.95%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
27.86
Longs trades:
139 (51.67%)
Courts trades:
130 (48.33%)
Facteur de profit:
4.32
Rendement attendu:
4.77 EUR
Bénéfice moyen:
7.77 EUR
Perte moyenne:
-7.16 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-10.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-46.06 EUR (1)
Croissance mensuelle:
3.99%
Prévision annuelle:
48.41%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
46.06 EUR (3.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.47% (46.06 EUR)
Par fonds propres:
57.06% (1 192.74 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 94
AUDCAD 89
NZDCAD 83
SUMMARY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 373
AUDCAD 541
NZDCAD 298
SUMMARY 252
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 9.6K
AUDCAD 16K
NZDCAD 8.5K
SUMMARY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +186.38 EUR
Pire transaction: -46 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +66.45 EUR
Perte consécutive maximale: -10.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 78
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 1453
ICMarketsSC-Live05
0.77 × 166
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 100
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 7
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.60 × 298
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 441
ICMarketsSC-Live24
1.79 × 384
ICMarketsSC-Live27
1.90 × 40
ICMarketsSC-Live03
2.62 × 76
VantageInternational-Live 10
3.13 × 93
Darwinex-Live
3.33 × 249
TradersWay-Live 2
3.50 × 2
EagleFX-Live
3.78 × 18
45 plus...
Aucun avis
2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 07:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.10 15:46
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 18:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 19:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
T 3
30 USD par mois
642%
0
0
USD
1.5K
EUR
113
98%
269
79%
42%
4.31
4.77
EUR
57%
1:500
