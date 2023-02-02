- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 077
Kârla kapanan işlemler:
900 (83.56%)
Zararla kapanan işlemler:
177 (16.43%)
En iyi işlem:
72.59 USD
En kötü işlem:
-108.47 USD
Brüt kâr:
4 698.72 USD (233 881 pips)
Brüt zarar:
-1 421.33 USD (79 358 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (153.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
484.67 USD (36)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
78.11%
Maks. mevduat yükü:
4.24%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
10.47
Alış işlemleri:
569 (52.83%)
Satış işlemleri:
508 (47.17%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
3.04 USD
Ortalama kâr:
5.22 USD
Ortalama zarar:
-8.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-46.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.60 USD (2)
Aylık büyüme:
1.93%
Yıllık tahmin:
23.47%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.08 USD
Maksimum:
313.11 USD (9.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.48% (313.11 USD)
Varlığa göre:
49.10% (2 033.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1032
|EURUSD
|43
|BTCUSD
|1
|BRENT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|104
|BTCUSD
|-1
|BRENT
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|164K
|EURUSD
|4.5K
|BTCUSD
|-6.6K
|BRENT
|6
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.59 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +153.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 9
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 23
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
Exness-Real36
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
Manual trading, mainly trading on the GBP/USD pair, expected profitability from 1% to 20% per month
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
316%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
173
76%
1 077
83%
78%
3.30
3.04
USD
USD
49%
1:500