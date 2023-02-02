SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RichMann
Alexey Kolesnik

RichMann

Alexey Kolesnik
0 inceleme
Güvenilirlik
173 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 316%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 077
Kârla kapanan işlemler:
900 (83.56%)
Zararla kapanan işlemler:
177 (16.43%)
En iyi işlem:
72.59 USD
En kötü işlem:
-108.47 USD
Brüt kâr:
4 698.72 USD (233 881 pips)
Brüt zarar:
-1 421.33 USD (79 358 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (153.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
484.67 USD (36)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
78.11%
Maks. mevduat yükü:
4.24%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
10.47
Alış işlemleri:
569 (52.83%)
Satış işlemleri:
508 (47.17%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
3.04 USD
Ortalama kâr:
5.22 USD
Ortalama zarar:
-8.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-46.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-214.60 USD (2)
Aylık büyüme:
1.93%
Yıllık tahmin:
23.47%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.08 USD
Maksimum:
313.11 USD (9.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.48% (313.11 USD)
Varlığa göre:
49.10% (2 033.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1032
EURUSD 43
BTCUSD 1
BRENT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 3.2K
EURUSD 104
BTCUSD -1
BRENT 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 164K
EURUSD 4.5K
BTCUSD -6.6K
BRENT 6
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.59 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +153.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 9
Afterprime-Live AP
0.00 × 23
Axi-US05-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
IronFX-Real11
0.00 × 1
DooPrime-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
Exness-Real36
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Manual trading, mainly trading on the GBP/USD pair, expected profitability from 1% to 20% per month
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RichMann
Ayda 30 USD
316%
0
0
USD
4.3K
USD
173
76%
1 077
83%
78%
3.30
3.04
USD
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.