Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Pro-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03 0.00 × 1 XMGlobal-Real 14 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 9 Afterprime-Live AP 0.00 × 23 Axi-US05-Live 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 TitanFX-05 0.00 × 6 RoboForex-ECN 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 2 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 Pepperstone-Edge08 0.00 × 3 Coinexx-Demo 0.00 × 1 IronFX-Real11 0.00 × 1 DooPrime-Live 3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 5 Exness-Real36 0.00 × 1 FPMarkets-Live3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 4 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 2 44 plus...