- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 077
Profit Trade:
900 (83.56%)
Loss Trade:
177 (16.43%)
Best Trade:
72.59 USD
Worst Trade:
-108.47 USD
Profitto lordo:
4 698.72 USD (233 881 pips)
Perdita lorda:
-1 421.33 USD (79 358 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (153.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
484.67 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
78.11%
Massimo carico di deposito:
4.24%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
10.47
Long Trade:
569 (52.83%)
Short Trade:
508 (47.17%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
3.04 USD
Profitto medio:
5.22 USD
Perdita media:
-8.03 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-46.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.60 USD (2)
Crescita mensile:
1.93%
Previsione annuale:
23.47%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.08 USD
Massimale:
313.11 USD (9.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.48% (313.11 USD)
Per equità:
49.10% (2 033.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1032
|EURUSD
|43
|BTCUSD
|1
|BRENT
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|104
|BTCUSD
|-1
|BRENT
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|164K
|EURUSD
|4.5K
|BTCUSD
|-6.6K
|BRENT
|6
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.59 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +153.62 USD
Massima perdita consecutiva: -46.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 9
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 23
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 5
|
Exness-Real36
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
Manual trading, mainly trading on the GBP/USD pair, expected profitability from 1% to 20% per month
