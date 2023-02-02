SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RichMann
Alexey Kolesnik

RichMann

Alexey Kolesnik
0 recensioni
Affidabilità
173 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 316%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 077
Profit Trade:
900 (83.56%)
Loss Trade:
177 (16.43%)
Best Trade:
72.59 USD
Worst Trade:
-108.47 USD
Profitto lordo:
4 698.72 USD (233 881 pips)
Perdita lorda:
-1 421.33 USD (79 358 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (153.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
484.67 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
78.11%
Massimo carico di deposito:
4.24%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
10.47
Long Trade:
569 (52.83%)
Short Trade:
508 (47.17%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
3.04 USD
Profitto medio:
5.22 USD
Perdita media:
-8.03 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-46.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.60 USD (2)
Crescita mensile:
1.93%
Previsione annuale:
23.47%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.08 USD
Massimale:
313.11 USD (9.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.48% (313.11 USD)
Per equità:
49.10% (2 033.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1032
EURUSD 43
BTCUSD 1
BRENT 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 3.2K
EURUSD 104
BTCUSD -1
BRENT 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 164K
EURUSD 4.5K
BTCUSD -6.6K
BRENT 6
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.59 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +153.62 USD
Massima perdita consecutiva: -46.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 9
Afterprime-Live AP
0.00 × 23
Axi-US05-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
IronFX-Real11
0.00 × 1
DooPrime-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
Exness-Real36
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
44 più
Manual trading, mainly trading on the GBP/USD pair, expected profitability from 1% to 20% per month
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.