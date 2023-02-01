SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PA PuPrime L3 V
Salvatore Amato

PA PuPrime L3 V

Salvatore Amato
0 inceleme
Güvenilirlik
140 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 56%
PUPrime-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 587
Kârla kapanan işlemler:
1 087 (68.49%)
Zararla kapanan işlemler:
500 (31.51%)
En iyi işlem:
6 005.57 EUR
En kötü işlem:
-4 459.46 EUR
Brüt kâr:
227 113.86 EUR (157 148 pips)
Brüt zarar:
-161 192.99 EUR (180 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (1 186.13 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8 323.22 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
78.13%
Maks. mevduat yükü:
9.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.20
Alış işlemleri:
775 (48.83%)
Satış işlemleri:
812 (51.17%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
41.54 EUR
Ortalama kâr:
208.94 EUR
Ortalama zarar:
-322.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 693.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-15 910.75 EUR (6)
Aylık büyüme:
0.72%
Yıllık tahmin:
9.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 231.05 EUR
Maksimum:
20 583.21 EUR (17.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.68% (20 583.21 EUR)
Varlığa göre:
60.57% (160 729.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD.p 455
AUDCAD.p 429
AUDNZD.p 355
NZDCAD.s 119
AUDNZD.s 108
AUDCAD.s 102
NZDUSD.p 6
GBPCHF.p 5
USDCAD.p 4
EURAUD.p 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD.p 26K
AUDCAD.p 28K
AUDNZD.p 1.9K
NZDCAD.s -4.3K
AUDNZD.s 12K
AUDCAD.s 13K
NZDUSD.p 95
GBPCHF.p 61
USDCAD.p 213
EURAUD.p -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD.p 2.5K
AUDCAD.p 5.3K
AUDNZD.p -21K
NZDCAD.s -6.4K
AUDNZD.s -2.9K
AUDCAD.s -983
NZDUSD.p 237
GBPCHF.p 565
USDCAD.p 437
EURAUD.p -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 005.57 EUR
En kötü işlem: -4 459 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 186.13 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 693.39 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

17
İnceleme yok
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 04:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 21:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.16 21:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 16:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.22 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.21 05:15
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.04.09 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.28 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 19:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 11:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.08 14:31
A large drawdown may occur on the account again
