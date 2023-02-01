SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PA PuPrime L3 V
Salvatore Amato

PA PuPrime L3 V

Salvatore Amato
0 avis
Fiabilité
140 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 56%
PUPrime-Live 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 587
Bénéfice trades:
1 087 (68.49%)
Perte trades:
500 (31.51%)
Meilleure transaction:
6 005.57 EUR
Pire transaction:
-4 459.46 EUR
Bénéfice brut:
227 113.86 EUR (157 148 pips)
Perte brute:
-161 192.99 EUR (180 815 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (1 186.13 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
8 323.22 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
78.13%
Charge de dépôt maximale:
9.63%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.20
Longs trades:
775 (48.83%)
Courts trades:
812 (51.17%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
41.54 EUR
Bénéfice moyen:
208.94 EUR
Perte moyenne:
-322.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-1 693.39 EUR)
Perte consécutive maximale:
-15 910.75 EUR (6)
Croissance mensuelle:
0.75%
Prévision annuelle:
9.13%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 231.05 EUR
Maximal:
20 583.21 EUR (17.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.68% (20 583.21 EUR)
Par fonds propres:
60.57% (160 729.85 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD.p 455
AUDCAD.p 429
AUDNZD.p 355
NZDCAD.s 119
AUDNZD.s 108
AUDCAD.s 102
NZDUSD.p 6
GBPCHF.p 5
USDCAD.p 4
EURAUD.p 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD.p 26K
AUDCAD.p 28K
AUDNZD.p 1.9K
NZDCAD.s -4.3K
AUDNZD.s 12K
AUDCAD.s 13K
NZDUSD.p 95
GBPCHF.p 61
USDCAD.p 213
EURAUD.p -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD.p 2.5K
AUDCAD.p 5.3K
AUDNZD.p -21K
NZDCAD.s -6.4K
AUDNZD.s -2.9K
AUDCAD.s -983
NZDUSD.p 237
GBPCHF.p 565
USDCAD.p 437
EURAUD.p -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 005.57 EUR
Pire transaction: -4 459 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 186.13 EUR
Perte consécutive maximale: -1 693.39 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

17
Aucun avis
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 04:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 21:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 20:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.16 21:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.09 16:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.22 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.21 05:15
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2024.04.09 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.28 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 19:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 11:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.08 14:31
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PA PuPrime L3 V
30 USD par mois
56%
0
0
USD
50K
EUR
140
99%
1 587
68%
78%
1.40
41.54
EUR
61%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.