Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09 0.00 × 3 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 10 Mtrading-Live 0.00 × 1 DooPrime-Live 7 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 4 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live6 0.33 × 3 TMGM.TradeMax-Live4 0.37 × 52 ICMarketsSC-Live05 0.42 × 142 ICMarketsSC-Live27 0.46 × 342 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 ICMarketsSC-Live08 0.64 × 1674 VantageFXInternational-Live 6 0.71 × 14 ICMarketsEU-Live17 0.74 × 133 BlackMoonTrade-LiveLiquidity1 0.80 × 214 ICMarkets-Live16 0.85 × 178 TMGM.TradeMax-Live2 0.87 × 364 ICMarkets-Live12 0.89 × 84 LQDLLC-Live02 0.90 × 10 Exness-Real9 0.94 × 87 ICMarketsSC-Live15 0.99 × 145 ICMarkets-Live14 1.00 × 140 ICMarketsSC-Live24 1.04 × 20682 194 daha fazla...