Fabian Tolic

Swissforextrends safe

Fabian Tolic
0 inceleme
Güvenilirlik
150 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 180%
ICMarketsSC-Live24
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 124
Kârla kapanan işlemler:
1 740 (81.92%)
Zararla kapanan işlemler:
384 (18.08%)
En iyi işlem:
394.35 USD
En kötü işlem:
-819.23 USD
Brüt kâr:
19 325.26 USD (574 138 pips)
Brüt zarar:
-15 523.85 USD (443 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (356.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
584.87 USD (27)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
74.22%
Maks. mevduat yükü:
22.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
1 293 (60.88%)
Satış işlemleri:
831 (39.12%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
11.11 USD
Ortalama zarar:
-40.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-479.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 078.75 USD (4)
Aylık büyüme:
7.17%
Yıllık tahmin:
87.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
287.99 USD
Maksimum:
2 066.39 USD (35.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.15% (1 707.51 USD)
Varlığa göre:
52.22% (1 961.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 929
NZDCAD 709
AUDCAD 293
EURUSD 40
GBPUSD 38
USDJPY 24
AUDUSD 20
AUDNZD 16
NZDUSD 10
USDCHF 8
GBPNZD 6
NZDJPY 5
USDCAD 5
EURNZD 4
AUDCHF 4
EURCHF 2
CADCHF 2
GBPJPY 2
XAUAUD 2
EURJPY 1
NZDCHF 1
EURAUD 1
GBPAUD 1
GBPCAD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 642
NZDCAD 1.9K
AUDCAD -254
EURUSD -507
GBPUSD 114
USDJPY 267
AUDUSD 624
AUDNZD 415
NZDUSD 88
USDCHF -80
GBPNZD 239
NZDJPY 12
USDCAD -20
EURNZD 131
AUDCHF 61
EURCHF -34
CADCHF 25
GBPJPY 150
XAUAUD -109
EURJPY 11
NZDCHF 15
EURAUD -2
GBPAUD -45
GBPCAD 114
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 71K
NZDCAD 28K
AUDCAD 23K
EURUSD -2.9K
GBPUSD 2.8K
USDJPY 5K
AUDUSD 1.9K
AUDNZD 601
NZDUSD 1.4K
USDCHF -1.1K
GBPNZD 2.4K
NZDJPY 73
USDCAD -81
EURNZD 1.5K
AUDCHF 551
EURCHF -428
CADCHF 142
GBPJPY 808
XAUAUD -3.8K
EURJPY 514
NZDCHF 243
EURAUD -43
GBPAUD -714
GBPCAD 1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +394.35 USD
En kötü işlem: -819 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +356.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -479.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 10
Mtrading-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 142
ICMarketsSC-Live27
0.46 × 342
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 1674
VantageFXInternational-Live 6
0.71 × 14
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.80 × 214
ICMarkets-Live16
0.85 × 178
TMGM.TradeMax-Live2
0.87 × 364
ICMarkets-Live12
0.89 × 84
LQDLLC-Live02
0.90 × 10
Exness-Real9
0.94 × 87
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 145
ICMarkets-Live14
1.00 × 140
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20682
194 daha fazla...
Welcome to SwissForexTrends, your expert in Forex Trading. With several years of trading experience and a proven risk management strategy. Let's dive into the world of foreign exchange together and make your financial freedom dream a reality.

To avoid a total crash of your account. Please take the following sizes. With 1000.- a lot size of 0.01 is taken. With more risk also 0.03 per 1000.- can be made.

Not many trades are opened at once and re-buying is often avoided.

Thank you for your trust!


İnceleme yok
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 23:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 20:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.26 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.21 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.07 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
