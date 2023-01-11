- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 124
Kârla kapanan işlemler:
1 740 (81.92%)
Zararla kapanan işlemler:
384 (18.08%)
En iyi işlem:
394.35 USD
En kötü işlem:
-819.23 USD
Brüt kâr:
19 325.26 USD (574 138 pips)
Brüt zarar:
-15 523.85 USD (443 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (356.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
584.87 USD (27)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
74.22%
Maks. mevduat yükü:
22.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
1 293 (60.88%)
Satış işlemleri:
831 (39.12%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
11.11 USD
Ortalama zarar:
-40.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-479.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 078.75 USD (4)
Aylık büyüme:
7.17%
Yıllık tahmin:
87.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
287.99 USD
Maksimum:
2 066.39 USD (35.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.15% (1 707.51 USD)
Varlığa göre:
52.22% (1 961.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|929
|NZDCAD
|709
|AUDCAD
|293
|EURUSD
|40
|GBPUSD
|38
|USDJPY
|24
|AUDUSD
|20
|AUDNZD
|16
|NZDUSD
|10
|USDCHF
|8
|GBPNZD
|6
|NZDJPY
|5
|USDCAD
|5
|EURNZD
|4
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|2
|CADCHF
|2
|GBPJPY
|2
|XAUAUD
|2
|EURJPY
|1
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPCAD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|642
|NZDCAD
|1.9K
|AUDCAD
|-254
|EURUSD
|-507
|GBPUSD
|114
|USDJPY
|267
|AUDUSD
|624
|AUDNZD
|415
|NZDUSD
|88
|USDCHF
|-80
|GBPNZD
|239
|NZDJPY
|12
|USDCAD
|-20
|EURNZD
|131
|AUDCHF
|61
|EURCHF
|-34
|CADCHF
|25
|GBPJPY
|150
|XAUAUD
|-109
|EURJPY
|11
|NZDCHF
|15
|EURAUD
|-2
|GBPAUD
|-45
|GBPCAD
|114
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|71K
|NZDCAD
|28K
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|-2.9K
|GBPUSD
|2.8K
|USDJPY
|5K
|AUDUSD
|1.9K
|AUDNZD
|601
|NZDUSD
|1.4K
|USDCHF
|-1.1K
|GBPNZD
|2.4K
|NZDJPY
|73
|USDCAD
|-81
|EURNZD
|1.5K
|AUDCHF
|551
|EURCHF
|-428
|CADCHF
|142
|GBPJPY
|808
|XAUAUD
|-3.8K
|EURJPY
|514
|NZDCHF
|243
|EURAUD
|-43
|GBPAUD
|-714
|GBPCAD
|1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +394.35 USD
En kötü işlem: -819 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +356.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -479.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 10
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 142
|
ICMarketsSC-Live27
|0.46 × 342
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 1674
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.71 × 14
|
ICMarketsEU-Live17
|0.74 × 133
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.80 × 214
|
ICMarkets-Live16
|0.85 × 178
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.87 × 364
|
ICMarkets-Live12
|0.89 × 84
|
LQDLLC-Live02
|0.90 × 10
|
Exness-Real9
|0.94 × 87
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 145
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 140
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20682
Welcome to SwissForexTrends, your expert in Forex Trading. With several years of trading experience and a proven risk management strategy. Let's dive into the world of foreign exchange together and make your financial freedom dream a reality.
To avoid a total crash of your account. Please take the following sizes. With 1000.- a lot size of 0.01 is taken. With more risk also 0.03 per 1000.- can be made.
Not many trades are opened at once and re-buying is often avoided.
Thank you for your trust!
To avoid a total crash of your account. Please take the following sizes. With 1000.- a lot size of 0.01 is taken. With more risk also 0.03 per 1000.- can be made.
Not many trades are opened at once and re-buying is often avoided.
Thank you for your trust!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
180%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
150
98%
2 124
81%
74%
1.24
1.79
USD
USD
52%
1:400