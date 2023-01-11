Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07 0.00 × 10 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 SigmaPrimary-Real 0.00 × 4 GoMarkets-Real 1 0.00 × 4 ICMarkets-Live23 0.33 × 18 ICMarkets-Live22 0.43 × 228 ICMarketsSC-Live20 0.62 × 13 ICMarketsSC-Live26 0.64 × 181 BlueberryMarkets-Live 0.74 × 19 ICMarketsSC-Live09 0.76 × 155 ICMarketsSC-Live22 0.84 × 950 ICMarketsSC-Live23 0.89 × 185 ICMarketsSC-Live07 0.91 × 181 ICMarkets-Live18 0.95 × 41 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 1.01 × 313 ICMarketsSC-Live14 1.05 × 1506 ICMarkets-Live24 1.14 × 137 ICMarketsSC-Live05 1.20 × 117 ICMarketsSC-Live16 1.30 × 1753 ICMarketsSC-Live25 1.40 × 5 LQD1-Live01 1.50 × 2 Tickmill-Live 1.59 × 281 Pepperstone-Edge09 1.63 × 8 82 daha fazla...