Sinyaller / MetaTrader 4 / Grid and Hedge strategy Audusd Euraud
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge strategy Audusd Euraud

Chanpreet Singh Arora
0 inceleme
Güvenilirlik
238 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 687%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 351
Kârla kapanan işlemler:
9 378 (75.92%)
Zararla kapanan işlemler:
2 973 (24.07%)
En iyi işlem:
187.04 EUR
En kötü işlem:
-197.61 EUR
Brüt kâr:
18 208.64 EUR (2 045 482 pips)
Brüt zarar:
-11 160.41 EUR (1 155 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (106.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
247.22 EUR (23)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.26%
Maks. mevduat yükü:
20.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.77
Alış işlemleri:
6 020 (48.74%)
Satış işlemleri:
6 331 (51.26%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.57 EUR
Ortalama kâr:
1.94 EUR
Ortalama zarar:
-3.75 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-211.22 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-498.11 EUR (15)
Aylık büyüme:
0.85%
Yıllık tahmin:
10.34%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.10 EUR
Maksimum:
1 868.99 EUR (19.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.26% (449.33 EUR)
Varlığa göre:
92.77% (3 451.52 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 4685
AUDUSD 3638
NZDUSD 1747
NZDCAD 491
GBPUSD 462
AUDCAD 449
AUDNZD 438
EURJPY 256
XAGUSD 77
GBPJPY 19
GBPNZD 18
XAUUSD 17
EURCAD 15
EURNZD 9
GBPCHF 8
USDZAR 6
GBPAUD 5
EURGBP 4
CADJPY 3
CHFJPY 1
USDCAD 1
USDCHF 1
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 2.2K
AUDUSD 3K
NZDUSD 973
NZDCAD 672
GBPUSD -142
AUDCAD 616
AUDNZD 365
EURJPY 310
XAGUSD 131
GBPJPY -170
GBPNZD 60
XAUUSD -63
EURCAD -5
EURNZD 39
GBPCHF 39
USDZAR 15
GBPAUD 0
EURGBP 33
CADJPY 13
CHFJPY 10
USDCAD 2
USDCHF -3
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 386K
AUDUSD 335K
NZDUSD 120K
NZDCAD 24K
GBPUSD -3.9K
AUDCAD 13K
AUDNZD 8.5K
EURJPY 4.1K
XAGUSD 4.3K
GBPJPY -2.9K
GBPNZD 2.1K
XAUUSD -2.7K
EURCAD 277
EURNZD 1.2K
GBPCHF 827
USDZAR 15K
GBPAUD 205
EURGBP 520
CADJPY 511
CHFJPY 246
USDCAD 72
USDCHF -53
USDJPY 115
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +187.04 EUR
En kötü işlem: -198 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +106.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -211.22 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 10
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
SigmaPrimary-Real
0.00 × 4
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.43 × 228
ICMarketsSC-Live20
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live26
0.64 × 181
BlueberryMarkets-Live
0.74 × 19
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 155
ICMarketsSC-Live22
0.84 × 950
ICMarketsSC-Live23
0.89 × 185
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 181
ICMarkets-Live18
0.95 × 41
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.01 × 313
ICMarketsSC-Live14
1.05 × 1506
ICMarkets-Live24
1.14 × 137
ICMarketsSC-Live05
1.20 × 117
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1753
ICMarketsSC-Live25
1.40 × 5
LQD1-Live01
1.50 × 2
Tickmill-Live
1.59 × 281
Pepperstone-Edge09
1.63 × 8
Grid & Hedge strategy:(AUDUSD, NZDUSD).

İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 03:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 13:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 10:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 04:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 02:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.24 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
