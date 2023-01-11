SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Grid and Hedge strategy Audusd Euraud
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge strategy Audusd Euraud

Chanpreet Singh Arora
0 avis
Fiabilité
238 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2021 687%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12 351
Bénéfice trades:
9 378 (75.92%)
Perte trades:
2 973 (24.07%)
Meilleure transaction:
187.04 EUR
Pire transaction:
-197.61 EUR
Bénéfice brut:
18 208.64 EUR (2 045 482 pips)
Perte brute:
-11 160.41 EUR (1 155 834 pips)
Gains consécutifs maximales:
79 (106.18 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
247.22 EUR (23)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.26%
Charge de dépôt maximale:
20.20%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
6 020 (48.74%)
Courts trades:
6 331 (51.26%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.57 EUR
Bénéfice moyen:
1.94 EUR
Perte moyenne:
-3.75 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-211.22 EUR)
Perte consécutive maximale:
-498.11 EUR (15)
Croissance mensuelle:
0.85%
Prévision annuelle:
10.34%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
73.10 EUR
Maximal:
1 868.99 EUR (19.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.26% (449.33 EUR)
Par fonds propres:
92.77% (3 451.52 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 4685
AUDUSD 3638
NZDUSD 1747
NZDCAD 491
GBPUSD 462
AUDCAD 449
AUDNZD 438
EURJPY 256
XAGUSD 77
GBPJPY 19
GBPNZD 18
XAUUSD 17
EURCAD 15
EURNZD 9
GBPCHF 8
USDZAR 6
GBPAUD 5
EURGBP 4
CADJPY 3
CHFJPY 1
USDCAD 1
USDCHF 1
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 2.2K
AUDUSD 3K
NZDUSD 973
NZDCAD 672
GBPUSD -142
AUDCAD 616
AUDNZD 365
EURJPY 310
XAGUSD 131
GBPJPY -170
GBPNZD 60
XAUUSD -63
EURCAD -5
EURNZD 39
GBPCHF 39
USDZAR 15
GBPAUD 0
EURGBP 33
CADJPY 13
CHFJPY 10
USDCAD 2
USDCHF -3
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 386K
AUDUSD 335K
NZDUSD 120K
NZDCAD 24K
GBPUSD -3.9K
AUDCAD 13K
AUDNZD 8.5K
EURJPY 4.1K
XAGUSD 4.3K
GBPJPY -2.9K
GBPNZD 2.1K
XAUUSD -2.7K
EURCAD 277
EURNZD 1.2K
GBPCHF 827
USDZAR 15K
GBPAUD 205
EURGBP 520
CADJPY 511
CHFJPY 246
USDCAD 72
USDCHF -53
USDJPY 115
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +187.04 EUR
Pire transaction: -198 EUR
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +106.18 EUR
Perte consécutive maximale: -211.22 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 10
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
SigmaPrimary-Real
0.00 × 4
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.43 × 228
ICMarketsSC-Live20
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live26
0.64 × 181
BlueberryMarkets-Live
0.74 × 19
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 155
ICMarketsSC-Live22
0.84 × 950
ICMarketsSC-Live23
0.89 × 185
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 181
ICMarkets-Live18
0.95 × 41
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.01 × 313
ICMarketsSC-Live14
1.05 × 1506
ICMarkets-Live24
1.14 × 137
ICMarketsSC-Live05
1.20 × 117
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1753
ICMarketsSC-Live25
1.40 × 5
LQD1-Live01
1.50 × 2
Tickmill-Live
1.59 × 281
Pepperstone-Edge09
1.63 × 8
82 plus...
Grid & Hedge strategy:(AUDUSD, NZDUSD).

Aucun avis
2025.09.26 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 03:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 13:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 10:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 04:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 02:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.24 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
