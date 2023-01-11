- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12 351
Profit Trade:
9 378 (75.92%)
Loss Trade:
2 973 (24.07%)
Best Trade:
187.04 EUR
Worst Trade:
-197.61 EUR
Profitto lordo:
18 208.64 EUR (2 045 482 pips)
Perdita lorda:
-11 160.41 EUR (1 155 834 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (106.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
247.22 EUR (23)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.26%
Massimo carico di deposito:
20.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
6 020 (48.74%)
Short Trade:
6 331 (51.26%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.57 EUR
Profitto medio:
1.94 EUR
Perdita media:
-3.75 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-211.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-498.11 EUR (15)
Crescita mensile:
0.85%
Previsione annuale:
10.34%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.10 EUR
Massimale:
1 868.99 EUR (19.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.26% (449.33 EUR)
Per equità:
92.77% (3 451.52 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4685
|AUDUSD
|3638
|NZDUSD
|1747
|NZDCAD
|491
|GBPUSD
|462
|AUDCAD
|449
|AUDNZD
|438
|EURJPY
|256
|XAGUSD
|77
|GBPJPY
|19
|GBPNZD
|18
|XAUUSD
|17
|EURCAD
|15
|EURNZD
|9
|GBPCHF
|8
|USDZAR
|6
|GBPAUD
|5
|EURGBP
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|1
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|2.2K
|AUDUSD
|3K
|NZDUSD
|973
|NZDCAD
|672
|GBPUSD
|-142
|AUDCAD
|616
|AUDNZD
|365
|EURJPY
|310
|XAGUSD
|131
|GBPJPY
|-170
|GBPNZD
|60
|XAUUSD
|-63
|EURCAD
|-5
|EURNZD
|39
|GBPCHF
|39
|USDZAR
|15
|GBPAUD
|0
|EURGBP
|33
|CADJPY
|13
|CHFJPY
|10
|USDCAD
|2
|USDCHF
|-3
|USDJPY
|2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|386K
|AUDUSD
|335K
|NZDUSD
|120K
|NZDCAD
|24K
|GBPUSD
|-3.9K
|AUDCAD
|13K
|AUDNZD
|8.5K
|EURJPY
|4.1K
|XAGUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-2.9K
|GBPNZD
|2.1K
|XAUUSD
|-2.7K
|EURCAD
|277
|EURNZD
|1.2K
|GBPCHF
|827
|USDZAR
|15K
|GBPAUD
|205
|EURGBP
|520
|CADJPY
|511
|CHFJPY
|246
|USDCAD
|72
|USDCHF
|-53
|USDJPY
|115
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +187.04 EUR
Worst Trade: -198 EUR
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +106.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -211.22 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarkets-Live07
|0.00 × 10
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 4
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 4
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
ICMarkets-Live22
|0.43 × 228
ICMarketsSC-Live20
|0.62 × 13
ICMarketsSC-Live26
|0.64 × 181
BlueberryMarkets-Live
|0.74 × 19
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 155
ICMarketsSC-Live22
|0.84 × 950
ICMarketsSC-Live23
|0.89 × 185
ICMarketsSC-Live07
|0.91 × 181
ICMarkets-Live18
|0.95 × 41
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
|1.01 × 313
ICMarketsSC-Live14
|1.05 × 1506
ICMarkets-Live24
|1.14 × 137
ICMarketsSC-Live05
|1.20 × 117
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1753
ICMarketsSC-Live25
|1.40 × 5
LQD1-Live01
|1.50 × 2
Tickmill-Live
|1.59 × 281
Pepperstone-Edge09
|1.63 × 8
Grid & Hedge strategy:(AUDUSD, NZDUSD).
Grid & Hedge strategy:(AUDUSD, NZDUSD).
