SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Grid and Hedge strategy Audusd Euraud
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge strategy Audusd Euraud

Chanpreet Singh Arora
0 recensioni
Affidabilità
238 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2021 687%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 351
Profit Trade:
9 378 (75.92%)
Loss Trade:
2 973 (24.07%)
Best Trade:
187.04 EUR
Worst Trade:
-197.61 EUR
Profitto lordo:
18 208.64 EUR (2 045 482 pips)
Perdita lorda:
-11 160.41 EUR (1 155 834 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (106.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
247.22 EUR (23)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.26%
Massimo carico di deposito:
20.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
6 020 (48.74%)
Short Trade:
6 331 (51.26%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.57 EUR
Profitto medio:
1.94 EUR
Perdita media:
-3.75 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-211.22 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-498.11 EUR (15)
Crescita mensile:
0.85%
Previsione annuale:
10.34%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.10 EUR
Massimale:
1 868.99 EUR (19.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.26% (449.33 EUR)
Per equità:
92.77% (3 451.52 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 4685
AUDUSD 3638
NZDUSD 1747
NZDCAD 491
GBPUSD 462
AUDCAD 449
AUDNZD 438
EURJPY 256
XAGUSD 77
GBPJPY 19
GBPNZD 18
XAUUSD 17
EURCAD 15
EURNZD 9
GBPCHF 8
USDZAR 6
GBPAUD 5
EURGBP 4
CADJPY 3
CHFJPY 1
USDCAD 1
USDCHF 1
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 2.2K
AUDUSD 3K
NZDUSD 973
NZDCAD 672
GBPUSD -142
AUDCAD 616
AUDNZD 365
EURJPY 310
XAGUSD 131
GBPJPY -170
GBPNZD 60
XAUUSD -63
EURCAD -5
EURNZD 39
GBPCHF 39
USDZAR 15
GBPAUD 0
EURGBP 33
CADJPY 13
CHFJPY 10
USDCAD 2
USDCHF -3
USDJPY 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 386K
AUDUSD 335K
NZDUSD 120K
NZDCAD 24K
GBPUSD -3.9K
AUDCAD 13K
AUDNZD 8.5K
EURJPY 4.1K
XAGUSD 4.3K
GBPJPY -2.9K
GBPNZD 2.1K
XAUUSD -2.7K
EURCAD 277
EURNZD 1.2K
GBPCHF 827
USDZAR 15K
GBPAUD 205
EURGBP 520
CADJPY 511
CHFJPY 246
USDCAD 72
USDCHF -53
USDJPY 115
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +187.04 EUR
Worst Trade: -198 EUR
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +106.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -211.22 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 10
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
SigmaPrimary-Real
0.00 × 4
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.43 × 228
ICMarketsSC-Live20
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live26
0.64 × 181
BlueberryMarkets-Live
0.74 × 19
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 155
ICMarketsSC-Live22
0.84 × 950
ICMarketsSC-Live23
0.89 × 185
ICMarketsSC-Live07
0.91 × 181
ICMarkets-Live18
0.95 × 41
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.01 × 313
ICMarketsSC-Live14
1.05 × 1506
ICMarkets-Live24
1.14 × 137
ICMarketsSC-Live05
1.20 × 117
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1753
ICMarketsSC-Live25
1.40 × 5
LQD1-Live01
1.50 × 2
Tickmill-Live
1.59 × 281
Pepperstone-Edge09
1.63 × 8
82 più
Grid & Hedge strategy:(AUDUSD, NZDUSD).

Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 16:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 19:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 03:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 13:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.05 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 10:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.04 04:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.26 02:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.24 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
