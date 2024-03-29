SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FastWay ICM
PAVEL UDOVICHENKO

FastWay ICM

PAVEL UDOVICHENKO
1 inceleme
Güvenilirlik
144 hafta
2 / 54K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 816%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
825
Kârla kapanan işlemler:
633 (76.72%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (23.27%)
En iyi işlem:
36.77 USD
En kötü işlem:
-17.65 USD
Brüt kâr:
1 746.35 USD (146 945 pips)
Brüt zarar:
-736.37 USD (65 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (137.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.55 USD (31)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
43.56%
Maks. mevduat yükü:
60.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
24.02
Alış işlemleri:
406 (49.21%)
Satış işlemleri:
419 (50.79%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-3.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-26.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.30 USD (3)
Aylık büyüme:
2.49%
Yıllık tahmin:
30.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
42.05 USD (3.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.09% (19.33 USD)
Varlığa göre:
90.68% (760.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 293
AUDCAD 280
AUDNZD 230
EURGBP 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 345
AUDCAD 469
AUDNZD 158
EURGBP 41
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 31K
AUDCAD 37K
AUDNZD 11K
EURGBP 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.77 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +137.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 16
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 30
Tradeview-Live
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.40 × 15
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.05 × 135
ICMarketsSC-MT5-2
2.06 × 6170
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
2.75 × 1178
Tickmill-Live
2.92 × 73
Exness-MT5Real8
3.54 × 67
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
FBS-Real
4.00 × 14
VantageInternational-Live
4.18 × 262
FXGT-Live
4.20 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
4.24 × 96
40 daha fazla...
This signal is powered by the FastWay EA trading robot

Expected average annual return: around 50%–70%
Maximum expected drawdown (based on backtesting data for current settings): up to 45%

  • Automated trading based on volatility and mean reversion
  • Recommended broker: IC Markets
  • ECN / Raw spread account is required for proper operation
  • Recommended leverage: 1:100
  • Minimum recommended deposit: $1500

Trading pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP

Important:
Until June 2025, the signal used very aggressive settings of FastWay EA.
Since June 2025, it has been running on default settings.

If you’d like to subscribe to my signal, please make sure to carefully read this post first

More news about my signals and my EAs in my channel. Be sure to subscribe so you don't miss it.
Ortalama derecelendirme:
Yan Qing Zhao
797
Yan Qing Zhao 2024.03.29 03:58 
 

If the author's signal is superimposed with effective risk control, such as a 30% stop loss line, it will be very effective, otherwise this unlimited increase and carry behavior will only lead to the account zero, I followed him for two years, has been in tension, psychological pressure

