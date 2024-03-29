Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.13 × 16 ICMarketsEU-MT5-2 0.37 × 30 Tradeview-Live 0.50 × 2 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 PacificUnionLLC-Live 0.63 × 8 TradeMaxGlobal-Live 1.40 × 15 PlexyTrade-Server01 1.50 × 2 BlueberryMarkets-Live 1.63 × 8 itexsys-Platform 1.73 × 30 FPMarkets-Live 1.93 × 224 ICMarketsSC-MT5 2.05 × 135 ICMarketsSC-MT5-2 2.06 × 6170 FPMarketsLLC-Live 2.47 × 689 Darwinex-Live 2.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 2.75 × 1178 Tickmill-Live 2.92 × 73 Exness-MT5Real8 3.54 × 67 GOMarketsMU-Live 3.76 × 37 Exness-MT5Real15 3.90 × 10 FBS-Real 4.00 × 14 VantageInternational-Live 4.18 × 262 FXGT-Live 4.20 × 5 RazeGlobalMarkets-Server 4.24 × 96 40 daha fazla...