İşlemler:
825
Kârla kapanan işlemler:
633 (76.72%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (23.27%)
En iyi işlem:
36.77 USD
En kötü işlem:
-17.65 USD
Brüt kâr:
1 746.35 USD (146 945 pips)
Brüt zarar:
-736.37 USD (65 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (137.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.55 USD (31)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
43.56%
Maks. mevduat yükü:
60.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
24.02
Alış işlemleri:
406 (49.21%)
Satış işlemleri:
419 (50.79%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-3.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-26.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.30 USD (3)
Aylık büyüme:
2.49%
Yıllık tahmin:
30.63%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
42.05 USD (3.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.09% (19.33 USD)
Varlığa göre:
90.68% (760.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|293
|AUDCAD
|280
|AUDNZD
|230
|EURGBP
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|345
|AUDCAD
|469
|AUDNZD
|158
|EURGBP
|41
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|31K
|AUDCAD
|37K
|AUDNZD
|11K
|EURGBP
|2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.77 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +137.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.40 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.05 × 135
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.06 × 6170
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.75 × 1178
|
Tickmill-Live
|2.92 × 73
|
Exness-MT5Real8
|3.54 × 67
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
FBS-Real
|4.00 × 14
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 262
|
FXGT-Live
|4.20 × 5
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.24 × 96
This signal is powered by the FastWay EA trading robot
Expected average annual return: around 50%–70%
Maximum expected drawdown (based on backtesting data for current settings): up to 45%
- Automated trading based on volatility and mean reversion
- Recommended broker: IC Markets
- ECN / Raw spread account is required for proper operation
- Recommended leverage: 1:100
- Minimum recommended deposit: $1500
Trading pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP
Important:
Until June 2025, the signal used very aggressive settings of FastWay EA.
Since June 2025, it has been running on default settings.
More news about my signals and my EAs in my channel. Be sure to subscribe so you don't miss it.
If the author's signal is superimposed with effective risk control, such as a 30% stop loss line, it will be very effective, otherwise this unlimited increase and carry behavior will only lead to the account zero, I followed him for two years, has been in tension, psychological pressure