PAVEL UDOVICHENKO

FastWay ICM

PAVEL UDOVICHENKO
1 avis
Fiabilité
144 semaines
2 / 54K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 816%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
825
Bénéfice trades:
633 (76.72%)
Perte trades:
192 (23.27%)
Meilleure transaction:
36.77 USD
Pire transaction:
-17.65 USD
Bénéfice brut:
1 746.35 USD (146 945 pips)
Perte brute:
-736.37 USD (65 970 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (137.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
137.55 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
43.56%
Charge de dépôt maximale:
60.53%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
24.02
Longs trades:
406 (49.21%)
Courts trades:
419 (50.79%)
Facteur de profit:
2.37
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
2.76 USD
Perte moyenne:
-3.84 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-26.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.30 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.52%
Prévision annuelle:
30.63%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
42.05 USD (3.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.09% (19.33 USD)
Par fonds propres:
90.68% (760.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 293
AUDCAD 280
AUDNZD 230
EURGBP 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 345
AUDCAD 469
AUDNZD 158
EURGBP 41
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 31K
AUDCAD 37K
AUDNZD 11K
EURGBP 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.77 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +137.55 USD
Perte consécutive maximale: -26.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.13 × 16
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 30
Tradeview-Live
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
PacificUnionLLC-Live
0.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.40 × 15
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.05 × 135
ICMarketsSC-MT5-2
2.06 × 6170
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
2.75 × 1178
Tickmill-Live
2.92 × 73
Exness-MT5Real8
3.54 × 67
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
FBS-Real
4.00 × 14
VantageInternational-Live
4.18 × 262
FXGT-Live
4.20 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
4.24 × 96
40 plus...
This signal is powered by the FastWay EA trading robot

Expected average annual return: around 50%–70%
Maximum expected drawdown (based on backtesting data for current settings): up to 45%

  • Automated trading based on volatility and mean reversion
  • Recommended broker: IC Markets
  • ECN / Raw spread account is required for proper operation
  • Recommended leverage: 1:100
  • Minimum recommended deposit: $1500

Trading pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP

Important:
Until June 2025, the signal used very aggressive settings of FastWay EA.
Since June 2025, it has been running on default settings.

If you’d like to subscribe to my signal, please make sure to carefully read this post first

More news about my signals and my EAs in my channel. Be sure to subscribe so you don't miss it.
Note moyenne:
Yan Qing Zhao
817
Yan Qing Zhao 2024.03.29 03:58 
 

If the author's signal is superimposed with effective risk control, such as a 30% stop loss line, it will be very effective, otherwise this unlimited increase and carry behavior will only lead to the account zero, I followed him for two years, has been in tension, psychological pressure

2025.09.15 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 22:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 20:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 04:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 17:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.28 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
