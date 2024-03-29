- Croissance
Trades:
825
Bénéfice trades:
633 (76.72%)
Perte trades:
192 (23.27%)
Meilleure transaction:
36.77 USD
Pire transaction:
-17.65 USD
Bénéfice brut:
1 746.35 USD (146 945 pips)
Perte brute:
-736.37 USD (65 970 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (137.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
137.55 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
43.56%
Charge de dépôt maximale:
60.53%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
24.02
Longs trades:
406 (49.21%)
Courts trades:
419 (50.79%)
Facteur de profit:
2.37
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
2.76 USD
Perte moyenne:
-3.84 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-26.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.30 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.52%
Prévision annuelle:
30.63%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
42.05 USD (3.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.09% (19.33 USD)
Par fonds propres:
90.68% (760.95 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|293
|AUDCAD
|280
|AUDNZD
|230
|EURGBP
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|345
|AUDCAD
|469
|AUDNZD
|158
|EURGBP
|41
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|31K
|AUDCAD
|37K
|AUDNZD
|11K
|EURGBP
|2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +36.77 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +137.55 USD
Perte consécutive maximale: -26.02 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
Tradeview-Live
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
PacificUnionLLC-Live
|0.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.40 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.05 × 135
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.06 × 6170
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.75 × 1178
|
Tickmill-Live
|2.92 × 73
|
Exness-MT5Real8
|3.54 × 67
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
FBS-Real
|4.00 × 14
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 262
|
FXGT-Live
|4.20 × 5
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.24 × 96
This signal is powered by the FastWay EA trading robot
Expected average annual return: around 50%–70%
Maximum expected drawdown (based on backtesting data for current settings): up to 45%
- Automated trading based on volatility and mean reversion
- Recommended broker: IC Markets
- ECN / Raw spread account is required for proper operation
- Recommended leverage: 1:100
- Minimum recommended deposit: $1500
Trading pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP
Important:
Until June 2025, the signal used very aggressive settings of FastWay EA.
Since June 2025, it has been running on default settings.
More news about my signals and my EAs in my channel. Be sure to subscribe so you don't miss it.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
816%
2
54K
USD
USD
3.4K
USD
USD
144
98%
825
76%
44%
2.37
1.22
USD
USD
91%
1:500
If the author's signal is superimposed with effective risk control, such as a 30% stop loss line, it will be very effective, otherwise this unlimited increase and carry behavior will only lead to the account zero, I followed him for two years, has been in tension, psychological pressure