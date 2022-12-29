- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33 602
Kârla kapanan işlemler:
24 680 (73.44%)
Zararla kapanan işlemler:
8 922 (26.55%)
En iyi işlem:
360.28 EUR
En kötü işlem:
-162.15 EUR
Brüt kâr:
94 886.92 EUR (5 614 733 pips)
Brüt zarar:
-42 079.93 EUR (2 461 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
149 (216.36 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 667.10 EUR (67)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
41.23
Alış işlemleri:
17 318 (51.54%)
Satış işlemleri:
16 284 (48.46%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
1.57 EUR
Ortalama kâr:
3.84 EUR
Ortalama zarar:
-4.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-1 280.73 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 280.73 EUR (43)
Aylık büyüme:
0.81%
Yıllık tahmin:
8.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.65 EUR
Maksimum:
1 280.73 EUR (6.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.69% (162.15 EUR)
Varlığa göre:
58.34% (30 042.56 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|16337
|EURUSD
|8434
|AUDUSD
|7158
|AUDCAD
|574
|NZDCAD
|488
|AUDNZD
|419
|XAUUSD
|111
|USDJPY
|74
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|28K
|EURUSD
|15K
|AUDUSD
|15K
|AUDCAD
|775
|NZDCAD
|-318
|AUDNZD
|436
|XAUUSD
|383
|USDJPY
|39
|EURJPY
|18
|GBPJPY
|0
|USDCAD
|7
|GBPUSD
|37
|XAGUSD
|6
|AUDJPY
|3
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|1.8M
|EURUSD
|815K
|AUDUSD
|672K
|AUDCAD
|34K
|NZDCAD
|-92K
|AUDNZD
|20K
|XAUUSD
|-20K
|USDJPY
|7K
|EURJPY
|2.2K
|GBPJPY
|39
|USDCAD
|795
|GBPUSD
|3.2K
|XAGUSD
|495
|AUDJPY
|338
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +360.28 EUR
En kötü işlem: -162 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 43
Maksimum ardışık kâr: +216.36 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 280.73 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
IceFX-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.19 × 85
|
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 3089
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
ICTrading-Live29
|0.54 × 300
|
FusionMarkets-Demo
|0.63 × 190
|
ICMarketsSC-Live25
|0.65 × 198
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.67 × 662
|
ICMarketsSC-Live26
|0.72 × 470
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
RoboForex-ECN-3
|1.21 × 39
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
ICMarketsSC-Live19
|1.43 × 302
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6513
|
Exness-Real17
|1.79 × 231
|
ICMarketsSC-Live33
|1.79 × 3803
Forex account management services. We use hedge and grid strategy in this signal. Trades only Eurusd Euraud & Audusd
İnceleme yok