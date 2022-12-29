SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Grid and Hedge Eurusd Euraud Audusd
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge Eurusd Euraud Audusd

Chanpreet Singh Arora
0 inceleme
Güvenilirlik
173 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 1 342%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33 602
Kârla kapanan işlemler:
24 680 (73.44%)
Zararla kapanan işlemler:
8 922 (26.55%)
En iyi işlem:
360.28 EUR
En kötü işlem:
-162.15 EUR
Brüt kâr:
94 886.92 EUR (5 614 733 pips)
Brüt zarar:
-42 079.93 EUR (2 461 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
149 (216.36 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 667.10 EUR (67)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
41.23
Alış işlemleri:
17 318 (51.54%)
Satış işlemleri:
16 284 (48.46%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
1.57 EUR
Ortalama kâr:
3.84 EUR
Ortalama zarar:
-4.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-1 280.73 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 280.73 EUR (43)
Aylık büyüme:
0.81%
Yıllık tahmin:
8.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.65 EUR
Maksimum:
1 280.73 EUR (6.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.69% (162.15 EUR)
Varlığa göre:
58.34% (30 042.56 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 16337
EURUSD 8434
AUDUSD 7158
AUDCAD 574
NZDCAD 488
AUDNZD 419
XAUUSD 111
USDJPY 74
EURJPY 2
GBPJPY 1
USDCAD 1
GBPUSD 1
XAGUSD 1
AUDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 28K
EURUSD 15K
AUDUSD 15K
AUDCAD 775
NZDCAD -318
AUDNZD 436
XAUUSD 383
USDJPY 39
EURJPY 18
GBPJPY 0
USDCAD 7
GBPUSD 37
XAGUSD 6
AUDJPY 3
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 1.8M
EURUSD 815K
AUDUSD 672K
AUDCAD 34K
NZDCAD -92K
AUDNZD 20K
XAUUSD -20K
USDJPY 7K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 39
USDCAD 795
GBPUSD 3.2K
XAGUSD 495
AUDJPY 338
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +360.28 EUR
En kötü işlem: -162 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 43
Maksimum ardışık kâr: +216.36 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 280.73 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
IceFX-Server
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 3089
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.54 × 300
FusionMarkets-Demo
0.63 × 190
ICMarketsSC-Live25
0.65 × 198
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.67 × 662
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
Exness-Real7
1.00 × 1
Exness-Real3
1.08 × 60
RoboForex-ECN-3
1.21 × 39
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
ICMarketsSC-Live19
1.43 × 302
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6513
Exness-Real17
1.79 × 231
ICMarketsSC-Live33
1.79 × 3803
105 daha fazla...
Forex account management services. We use hedge and grid strategy in this signal. Trades only Eurusd Euraud & Audusd
İnceleme yok
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.08 19:15
No swaps are charged on the signal account
2025.04.18 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.07 03:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 10:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.03.05 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 02:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 21:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
