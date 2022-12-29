SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Grid and Hedge Eurusd Euraud Audusd
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge Eurusd Euraud Audusd

Chanpreet Singh Arora
0 avis
Fiabilité
173 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 1 342%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33 598
Bénéfice trades:
24 678 (73.45%)
Perte trades:
8 920 (26.55%)
Meilleure transaction:
360.28 EUR
Pire transaction:
-162.15 EUR
Bénéfice brut:
94 875.34 EUR (5 614 245 pips)
Perte brute:
-42 074.03 EUR (2 461 327 pips)
Gains consécutifs maximales:
149 (216.36 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 667.10 EUR (67)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.49%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
41.23
Longs trades:
17 314 (51.53%)
Courts trades:
16 284 (48.47%)
Facteur de profit:
2.25
Rendement attendu:
1.57 EUR
Bénéfice moyen:
3.84 EUR
Perte moyenne:
-4.72 EUR
Pertes consécutives maximales:
43 (-1 280.73 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 280.73 EUR (43)
Croissance mensuelle:
0.67%
Prévision annuelle:
8.52%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.65 EUR
Maximal:
1 280.73 EUR (6.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.69% (162.15 EUR)
Par fonds propres:
58.34% (30 042.56 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 16337
EURUSD 8430
AUDUSD 7158
AUDCAD 574
NZDCAD 488
AUDNZD 419
XAUUSD 111
USDJPY 74
EURJPY 2
GBPJPY 1
USDCAD 1
GBPUSD 1
XAGUSD 1
AUDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 28K
EURUSD 15K
AUDUSD 15K
AUDCAD 775
NZDCAD -318
AUDNZD 436
XAUUSD 383
USDJPY 39
EURJPY 18
GBPJPY 0
USDCAD 7
GBPUSD 37
XAGUSD 6
AUDJPY 3
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 1.8M
EURUSD 815K
AUDUSD 672K
AUDCAD 34K
NZDCAD -92K
AUDNZD 20K
XAUUSD -20K
USDJPY 7K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 39
USDCAD 795
GBPUSD 3.2K
XAGUSD 495
AUDJPY 338
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +360.28 EUR
Pire transaction: -162 EUR
Gains consécutifs maximales: 67
Pertes consécutives maximales: 43
Bénéfice consécutif maximal: +216.36 EUR
Perte consécutive maximale: -1 280.73 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
IceFX-Server
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 3089
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.54 × 300
FusionMarkets-Demo
0.62 × 190
ICMarketsSC-Live25
0.65 × 198
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.67 × 662
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
Exness-Real7
1.00 × 1
Exness-Real3
1.08 × 60
RoboForex-ECN-3
1.21 × 39
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
ICMarketsSC-Live19
1.43 × 302
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6513
Exness-Real17
1.79 × 231
ICMarketsSC-Live33
1.79 × 3803
105 plus...
Forex account management services. We use hedge and grid strategy in this signal. Trades only Eurusd Euraud & Audusd
Aucun avis
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.08 19:15
No swaps are charged on the signal account
2025.04.18 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.07 03:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 10:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.03.05 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 02:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 21:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
