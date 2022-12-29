SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Grid and Hedge Eurusd Euraud Audusd
Chanpreet Singh Arora

Grid and Hedge Eurusd Euraud Audusd

Chanpreet Singh Arora
0 recensioni
Affidabilità
173 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 1 342%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33 602
Profit Trade:
24 680 (73.44%)
Loss Trade:
8 922 (26.55%)
Best Trade:
360.28 EUR
Worst Trade:
-162.15 EUR
Profitto lordo:
94 886.92 EUR (5 614 733 pips)
Perdita lorda:
-42 079.93 EUR (2 461 519 pips)
Vincite massime consecutive:
149 (216.36 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 667.10 EUR (67)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.49%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
41.23
Long Trade:
17 318 (51.54%)
Short Trade:
16 284 (48.46%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
1.57 EUR
Profitto medio:
3.84 EUR
Perdita media:
-4.72 EUR
Massime perdite consecutive:
43 (-1 280.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 280.73 EUR (43)
Crescita mensile:
0.68%
Previsione annuale:
8.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.65 EUR
Massimale:
1 280.73 EUR (6.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.69% (162.15 EUR)
Per equità:
58.34% (30 042.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 16337
EURUSD 8434
AUDUSD 7158
AUDCAD 574
NZDCAD 488
AUDNZD 419
XAUUSD 111
USDJPY 74
EURJPY 2
GBPJPY 1
USDCAD 1
GBPUSD 1
XAGUSD 1
AUDJPY 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 28K
EURUSD 15K
AUDUSD 15K
AUDCAD 775
NZDCAD -318
AUDNZD 436
XAUUSD 383
USDJPY 39
EURJPY 18
GBPJPY 0
USDCAD 7
GBPUSD 37
XAGUSD 6
AUDJPY 3
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 1.8M
EURUSD 815K
AUDUSD 672K
AUDCAD 34K
NZDCAD -92K
AUDNZD 20K
XAUUSD -20K
USDJPY 7K
EURJPY 2.2K
GBPJPY 39
USDCAD 795
GBPUSD 3.2K
XAGUSD 495
AUDJPY 338
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +360.28 EUR
Worst Trade: -162 EUR
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 43
Massimo profitto consecutivo: +216.36 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 280.73 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
IceFX-Server
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 3089
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
ICTrading-Live29
0.54 × 300
FusionMarkets-Demo
0.63 × 190
ICMarketsSC-Live25
0.65 × 198
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.67 × 662
ICMarketsSC-Live26
0.72 × 470
Exness-Real7
1.00 × 1
Exness-Real3
1.08 × 60
RoboForex-ECN-3
1.21 × 39
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
ICMarketsSC-Live19
1.43 × 302
RoboForex-Prime
1.47 × 218
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6513
Exness-Real17
1.79 × 231
ICMarketsSC-Live33
1.79 × 3803
105 più
Forex account management services. We use hedge and grid strategy in this signal. Trades only Eurusd Euraud & Audusd
Non ci sono recensioni
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.15 08:30
No swaps are charged
2025.05.08 19:15
No swaps are charged on the signal account
2025.04.18 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.07 03:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 10:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.03.05 09:05
No swaps are charged
2025.03.05 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 02:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 21:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
