- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33 602
Profit Trade:
24 680 (73.44%)
Loss Trade:
8 922 (26.55%)
Best Trade:
360.28 EUR
Worst Trade:
-162.15 EUR
Profitto lordo:
94 886.92 EUR (5 614 733 pips)
Perdita lorda:
-42 079.93 EUR (2 461 519 pips)
Vincite massime consecutive:
149 (216.36 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 667.10 EUR (67)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.49%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
41.23
Long Trade:
17 318 (51.54%)
Short Trade:
16 284 (48.46%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
1.57 EUR
Profitto medio:
3.84 EUR
Perdita media:
-4.72 EUR
Massime perdite consecutive:
43 (-1 280.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 280.73 EUR (43)
Crescita mensile:
0.68%
Previsione annuale:
8.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.65 EUR
Massimale:
1 280.73 EUR (6.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.69% (162.15 EUR)
Per equità:
58.34% (30 042.56 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|16337
|EURUSD
|8434
|AUDUSD
|7158
|AUDCAD
|574
|NZDCAD
|488
|AUDNZD
|419
|XAUUSD
|111
|USDJPY
|74
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|XAGUSD
|1
|AUDJPY
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|28K
|EURUSD
|15K
|AUDUSD
|15K
|AUDCAD
|775
|NZDCAD
|-318
|AUDNZD
|436
|XAUUSD
|383
|USDJPY
|39
|EURJPY
|18
|GBPJPY
|0
|USDCAD
|7
|GBPUSD
|37
|XAGUSD
|6
|AUDJPY
|3
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|1.8M
|EURUSD
|815K
|AUDUSD
|672K
|AUDCAD
|34K
|NZDCAD
|-92K
|AUDNZD
|20K
|XAUUSD
|-20K
|USDJPY
|7K
|EURJPY
|2.2K
|GBPJPY
|39
|USDCAD
|795
|GBPUSD
|3.2K
|XAGUSD
|495
|AUDJPY
|338
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +360.28 EUR
Worst Trade: -162 EUR
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 43
Massimo profitto consecutivo: +216.36 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 280.73 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
IceFX-Server
|0.00 × 2
Exness-Real25
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
Exness-Real21
|0.10 × 10
ICMarketsSC-Live09
|0.19 × 85
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 3089
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
ICTrading-Live29
|0.54 × 300
FusionMarkets-Demo
|0.63 × 190
ICMarketsSC-Live25
|0.65 × 198
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 6
ICMarketsSC-Live27
|0.67 × 662
ICMarketsSC-Live26
|0.72 × 470
Exness-Real7
|1.00 × 1
Exness-Real3
|1.08 × 60
RoboForex-ECN-3
|1.21 × 39
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
ICMarketsSC-Live19
|1.43 × 302
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6513
Exness-Real17
|1.79 × 231
ICMarketsSC-Live33
|1.79 × 3803
Forex account management services. We use hedge and grid strategy in this signal. Trades only Eurusd Euraud & Audusd
