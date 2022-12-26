- Büyüme
İşlemler:
1 144
Kârla kapanan işlemler:
822 (71.85%)
Zararla kapanan işlemler:
322 (28.15%)
En iyi işlem:
2 048.55 USD
En kötü işlem:
-320.35 USD
Brüt kâr:
43 768.43 USD (1 118 417 pips)
Brüt zarar:
-12 383.61 USD (434 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2 034.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 415.58 USD (7)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
34.04%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
49 gün
Düzelme faktörü:
36.35
Alış işlemleri:
1 131 (98.86%)
Satış işlemleri:
13 (1.14%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
27.43 USD
Ortalama kâr:
53.25 USD
Ortalama zarar:
-38.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-109.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-863.32 USD (9)
Aylık büyüme:
15.87%
Yıllık tahmin:
192.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
863.32 USD (3.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.17% (609.92 USD)
Varlığa göre:
51.94% (4 587.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|991
|XPTUSD
|66
|XPDUSD
|59
|XAGEUR
|28
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|18K
|XPTUSD
|40
|XPDUSD
|869
|XAGEUR
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|344K
|XPTUSD
|104K
|XPDUSD
|232K
|XAGEUR
|61K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 048.55 USD
En kötü işlem: -320 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2 034.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.80 × 101
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.45 × 313
|
EquitiGroup-Live
|2.22 × 55
|
ICMarketsSC-Live08
|2.50 × 16
|
ICMarketsSC-Live27
|3.89 × 104
|
Swissquote-Live1
|5.69 × 176
|
GBEbrokers-Live
|17.00 × 1
|
Swissquote-Real2
|19.05 × 603
|
FXDD-MT4 Live Server
|29.64 × 58
Hi, I'm Vadzim, a dedicated Precious Metals Trader with over 12 years of experience in the markets. My focus is on gold, silver, platinum, and other precious metals, where I specialize in identifying lucrative trading opportunities and managing risk effectively.
I take pride in my ability to stay ahead of market fluctuations and adapt to changing conditions, ensuring my trades align with both short-term and long-term investment goals. My strategy is centered on risk management, strategic entry and exit points, and building a balanced portfolio for steady growth.
IG: vadzimrakel
İnceleme yok
