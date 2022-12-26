SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alliance
Vadzim Rakel

Alliance

Vadzim Rakel
0 inceleme
Güvenilirlik
243 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 303%
ICMarketsSC-Live26
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 144
Kârla kapanan işlemler:
822 (71.85%)
Zararla kapanan işlemler:
322 (28.15%)
En iyi işlem:
2 048.55 USD
En kötü işlem:
-320.35 USD
Brüt kâr:
43 768.43 USD (1 118 417 pips)
Brüt zarar:
-12 383.61 USD (434 034 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2 034.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 415.58 USD (7)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
34.04%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
49 gün
Düzelme faktörü:
36.35
Alış işlemleri:
1 131 (98.86%)
Satış işlemleri:
13 (1.14%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
27.43 USD
Ortalama kâr:
53.25 USD
Ortalama zarar:
-38.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-109.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-863.32 USD (9)
Aylık büyüme:
15.87%
Yıllık tahmin:
192.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
863.32 USD (3.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.17% (609.92 USD)
Varlığa göre:
51.94% (4 587.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 991
XPTUSD 66
XPDUSD 59
XAGEUR 28
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD 18K
XPTUSD 40
XPDUSD 869
XAGEUR 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD 344K
XPTUSD 104K
XPDUSD 232K
XAGEUR 61K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 048.55 USD
En kötü işlem: -320 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2 034.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.80 × 101
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.45 × 313
EquitiGroup-Live
2.22 × 55
ICMarketsSC-Live08
2.50 × 16
ICMarketsSC-Live27
3.89 × 104
Swissquote-Live1
5.69 × 176
GBEbrokers-Live
17.00 × 1
Swissquote-Real2
19.05 × 603
FXDD-MT4 Live Server
29.64 × 58
Hi, I'm Vadzim, a dedicated Precious Metals Trader with over 12 years of experience in the markets. My focus is on gold, silver, platinum, and other precious metals, where I specialize in identifying lucrative trading opportunities and managing risk effectively.

I take pride in my ability to stay ahead of market fluctuations and adapt to changing conditions, ensuring my trades align with both short-term and long-term investment goals. My strategy is centered on risk management, strategic entry and exit points, and building a balanced portfolio for steady growth.

For investors looking to navigate the precious metals market without the time commitment or complexities of constant monitoring, I offer an opportunity to benefit from my expertise. By copying my trades, you can access high-quality insights and trades backed by years of experience, helping you build wealth while minimizing risk.

IG: vadzimrakel
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 16:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 10:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 08:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 04:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alliance
Ayda 30 USD
303%
0
0
USD
49K
USD
243
0%
1 144
71%
100%
3.53
27.43
USD
52%
1:25
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

