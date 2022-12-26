- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 144
Profit Trade:
822 (71.85%)
Loss Trade:
322 (28.15%)
Best Trade:
2 048.55 USD
Worst Trade:
-320.35 USD
Profitto lordo:
43 768.43 USD (1 118 417 pips)
Perdita lorda:
-12 383.61 USD (434 034 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2 034.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 415.58 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.04%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
49 giorni
Fattore di recupero:
36.35
Long Trade:
1 131 (98.86%)
Short Trade:
13 (1.14%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
27.43 USD
Profitto medio:
53.25 USD
Perdita media:
-38.46 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-109.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-863.32 USD (9)
Crescita mensile:
15.87%
Previsione annuale:
192.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
863.32 USD (3.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.17% (609.92 USD)
Per equità:
51.94% (4 587.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|991
|XPTUSD
|66
|XPDUSD
|59
|XAGEUR
|28
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|18K
|XPTUSD
|40
|XPDUSD
|869
|XAGEUR
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|344K
|XPTUSD
|104K
|XPDUSD
|232K
|XAGEUR
|61K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 048.55 USD
Worst Trade: -320 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 034.55 USD
Massima perdita consecutiva: -109.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.80 × 101
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.45 × 313
|
EquitiGroup-Live
|2.22 × 55
|
ICMarketsSC-Live08
|2.50 × 16
|
ICMarketsSC-Live27
|3.89 × 104
|
Swissquote-Live1
|5.69 × 176
|
GBEbrokers-Live
|17.00 × 1
|
Swissquote-Real2
|19.05 × 603
|
FXDD-MT4 Live Server
|29.64 × 58
Hi, I'm Vadzim, a dedicated Precious Metals Trader with over 12 years of experience in the markets. My focus is on gold, silver, platinum, and other precious metals, where I specialize in identifying lucrative trading opportunities and managing risk effectively.
I take pride in my ability to stay ahead of market fluctuations and adapt to changing conditions, ensuring my trades align with both short-term and long-term investment goals. My strategy is centered on risk management, strategic entry and exit points, and building a balanced portfolio for steady growth.
IG: vadzimrakel
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
303%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
243
0%
1 144
71%
100%
3.53
27.43
USD
USD
52%
1:25