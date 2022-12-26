SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Alliance
Vadzim Rakel

Alliance

Vadzim Rakel
0 recensioni
Affidabilità
243 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 303%
ICMarketsSC-Live26
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 144
Profit Trade:
822 (71.85%)
Loss Trade:
322 (28.15%)
Best Trade:
2 048.55 USD
Worst Trade:
-320.35 USD
Profitto lordo:
43 768.43 USD (1 118 417 pips)
Perdita lorda:
-12 383.61 USD (434 034 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (2 034.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 415.58 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
34.04%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
49 giorni
Fattore di recupero:
36.35
Long Trade:
1 131 (98.86%)
Short Trade:
13 (1.14%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
27.43 USD
Profitto medio:
53.25 USD
Perdita media:
-38.46 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-109.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-863.32 USD (9)
Crescita mensile:
15.87%
Previsione annuale:
192.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
863.32 USD (3.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.17% (609.92 USD)
Per equità:
51.94% (4 587.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 991
XPTUSD 66
XPDUSD 59
XAGEUR 28
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD 18K
XPTUSD 40
XPDUSD 869
XAGEUR 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD 344K
XPTUSD 104K
XPDUSD 232K
XAGEUR 61K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 048.55 USD
Worst Trade: -320 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 034.55 USD
Massima perdita consecutiva: -109.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.80 × 101
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.45 × 313
EquitiGroup-Live
2.22 × 55
ICMarketsSC-Live08
2.50 × 16
ICMarketsSC-Live27
3.89 × 104
Swissquote-Live1
5.69 × 176
GBEbrokers-Live
17.00 × 1
Swissquote-Real2
19.05 × 603
FXDD-MT4 Live Server
29.64 × 58
Hi, I'm Vadzim, a dedicated Precious Metals Trader with over 12 years of experience in the markets. My focus is on gold, silver, platinum, and other precious metals, where I specialize in identifying lucrative trading opportunities and managing risk effectively.

I take pride in my ability to stay ahead of market fluctuations and adapt to changing conditions, ensuring my trades align with both short-term and long-term investment goals. My strategy is centered on risk management, strategic entry and exit points, and building a balanced portfolio for steady growth.

For investors looking to navigate the precious metals market without the time commitment or complexities of constant monitoring, I offer an opportunity to benefit from my expertise. By copying my trades, you can access high-quality insights and trades backed by years of experience, helping you build wealth while minimizing risk.

IG: vadzimrakel
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 19:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 16:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 14:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 10:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 08:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 04:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.20 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.