- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
865
Kârla kapanan işlemler:
646 (74.68%)
Zararla kapanan işlemler:
219 (25.32%)
En iyi işlem:
811.00 USD
En kötü işlem:
-578.23 USD
Brüt kâr:
28 959.31 USD (131 088 pips)
Brüt zarar:
-11 903.25 USD (114 934 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (320.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 185.17 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
99.48%
Maks. mevduat yükü:
16.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.75
Alış işlemleri:
479 (55.38%)
Satış işlemleri:
386 (44.62%)
Kâr faktörü:
2.43
Beklenen getiri:
19.72 USD
Ortalama kâr:
44.83 USD
Ortalama zarar:
-54.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 948.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 948.73 USD (5)
Aylık büyüme:
1.52%
Yıllık tahmin:
18.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.23 USD
Maksimum:
1 948.73 USD (12.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.40% (1 948.73 USD)
Varlığa göre:
49.56% (8 781.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|865
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDc
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDc
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +811.00 USD
En kötü işlem: -578 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +320.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 948.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
