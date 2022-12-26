- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
865
Profit Trade:
646 (74.68%)
Loss Trade:
219 (25.32%)
Best Trade:
811.00 USD
Worst Trade:
-578.23 USD
Profitto lordo:
28 959.31 USD (131 088 pips)
Perdita lorda:
-11 903.25 USD (114 934 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (320.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 185.17 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
99.48%
Massimo carico di deposito:
16.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.75
Long Trade:
479 (55.38%)
Short Trade:
386 (44.62%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
19.72 USD
Profitto medio:
44.83 USD
Perdita media:
-54.35 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 948.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 948.73 USD (5)
Crescita mensile:
1.52%
Previsione annuale:
18.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.23 USD
Massimale:
1 948.73 USD (12.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.40% (1 948.73 USD)
Per equità:
49.56% (8 781.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|865
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDc
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDc
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +811.00 USD
Worst Trade: -578 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +320.35 USD
Massima perdita consecutiva: -1 948.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
322%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
147
100%
865
74%
99%
2.43
19.72
USD
USD
50%
1:200