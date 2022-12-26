- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 024
Kârla kapanan işlemler:
787 (76.85%)
Zararla kapanan işlemler:
237 (23.14%)
En iyi işlem:
79.06 USD
En kötü işlem:
-24.53 USD
Brüt kâr:
1 260.91 USD (126 494 pips)
Brüt zarar:
-566.09 USD (100 277 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (8.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.65 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
93.94%
Maks. mevduat yükü:
6.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.61
Alış işlemleri:
527 (51.46%)
Satış işlemleri:
497 (48.54%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-2.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-63.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.49 USD (4)
Aylık büyüme:
2.08%
Yıllık tahmin:
26.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.79 USD
Maksimum:
65.49 USD (6.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.25% (63.56 USD)
Varlığa göre:
29.81% (229.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|1024
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDc
|695
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDc
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.06 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +8.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
176%
0
0
USD
USD
328
USD
USD
147
100%
1 024
76%
94%
2.22
0.68
USD
USD
30%
1:500