- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 024
Profit Trade:
787 (76.85%)
Loss Trade:
237 (23.14%)
Best Trade:
79.06 USD
Worst Trade:
-24.53 USD
Profitto lordo:
1 260.91 USD (126 494 pips)
Perdita lorda:
-566.09 USD (100 277 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (8.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.65 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
93.94%
Massimo carico di deposito:
6.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.61
Long Trade:
527 (51.46%)
Short Trade:
497 (48.54%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-2.39 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-63.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.49 USD (4)
Crescita mensile:
2.08%
Previsione annuale:
26.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.79 USD
Massimale:
65.49 USD (6.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.25% (63.56 USD)
Per equità:
29.81% (229.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|1024
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDc
|695
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDc
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.06 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.17 USD
Massima perdita consecutiva: -63.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
