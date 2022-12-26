SegnaliSezioni
NS lazyPRO v1 66109593
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO v1 66109593

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
147 settimane
0 / 0 USD
30 USD al mese
crescita dal 2022 176%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 024
Profit Trade:
787 (76.85%)
Loss Trade:
237 (23.14%)
Best Trade:
79.06 USD
Worst Trade:
-24.53 USD
Profitto lordo:
1 260.91 USD (126 494 pips)
Perdita lorda:
-566.09 USD (100 277 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (8.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.65 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
93.94%
Massimo carico di deposito:
6.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.61
Long Trade:
527 (51.46%)
Short Trade:
497 (48.54%)
Fattore di profitto:
2.23
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-2.39 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-63.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.49 USD (4)
Crescita mensile:
2.08%
Previsione annuale:
26.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.79 USD
Massimale:
65.49 USD (6.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.25% (63.56 USD)
Per equità:
29.81% (229.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDc 1024
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDc 695
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDc 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.06 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.17 USD
Massima perdita consecutiva: -63.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

