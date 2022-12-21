SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Htraders
Mr Nisit Noijeam

Htraders

Mr Nisit Noijeam
0 inceleme
Güvenilirlik
145 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 159%
Axi-US07-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
774
Kârla kapanan işlemler:
735 (94.96%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (5.04%)
En iyi işlem:
305.15 USD
En kötü işlem:
-50.15 USD
Brüt kâr:
6 969.89 USD (793 883 pips)
Brüt zarar:
-239.11 USD (227 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
211 (561.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 756.95 USD (19)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
93.57%
Maks. mevduat yükü:
12.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
69.59
Alış işlemleri:
758 (97.93%)
Satış işlemleri:
16 (2.07%)
Kâr faktörü:
29.15
Beklenen getiri:
8.70 USD
Ortalama kâr:
9.48 USD
Ortalama zarar:
-6.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-6.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96.72 USD (2)
Aylık büyüme:
0.92%
Yıllık tahmin:
11.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
96.72 USD (2.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.43% (96.72 USD)
Varlığa göre:
38.91% (1 514.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 664
Tesla+ 48
Meta+ 27
Coinbase+ 25
BTCUSD 9
AAL+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL 5.2K
Tesla+ 689
Meta+ 709
Coinbase+ 170
BTCUSD -33
AAL+ -5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL 450K
Tesla+ 15K
Meta+ 25K
Coinbase+ 8.1K
BTCUSD 55K
AAL+ -4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +305.15 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +561.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US06-Live
0.00 × 11
Axi-US09-Live
3.50 × 10
Axi-US07-Live
8.90 × 10
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.