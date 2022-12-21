SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Htraders
Mr Nisit Noijeam

Htraders

Mr Nisit Noijeam
0 avis
Fiabilité
145 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2022 158%
Axi-US07-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
772
Bénéfice trades:
733 (94.94%)
Perte trades:
39 (5.05%)
Meilleure transaction:
305.15 USD
Pire transaction:
-50.15 USD
Bénéfice brut:
6 963.04 USD (792 549 pips)
Perte brute:
-239.11 USD (227 931 pips)
Gains consécutifs maximales:
209 (554.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 756.95 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
93.57%
Charge de dépôt maximale:
12.68%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
69.52
Longs trades:
756 (97.93%)
Courts trades:
16 (2.07%)
Facteur de profit:
29.12
Rendement attendu:
8.71 USD
Bénéfice moyen:
9.50 USD
Perte moyenne:
-6.13 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-6.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-96.72 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.80%
Prévision annuelle:
9.74%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
96.72 USD (2.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.43% (96.72 USD)
Par fonds propres:
38.91% (1 514.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL 662
Tesla+ 48
Meta+ 27
Coinbase+ 25
BTCUSD 9
AAL+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL 5.2K
Tesla+ 689
Meta+ 709
Coinbase+ 170
BTCUSD -33
AAL+ -5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL 449K
Tesla+ 15K
Meta+ 25K
Coinbase+ 8.1K
BTCUSD 55K
AAL+ -4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +305.15 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +554.82 USD
Perte consécutive maximale: -6.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US07-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US06-Live
0.00 × 11
Axi-US09-Live
3.50 × 10
Axi-US07-Live
8.90 × 10
Aucun avis
2025.05.05 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 00:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 22:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.02.01 10:02
No swaps are charged
2024.02.01 10:02
No swaps are charged
2024.02.01 04:16
No swaps are charged on the signal account
2024.01.31 23:50
No swaps are charged
2024.01.31 23:50
No swaps are charged
2024.01.31 00:05
No swaps are charged on the signal account
2024.01.03 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.01.03 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2023.12.26 20:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.25 23:30
No swaps are charged
2023.12.25 23:30
No swaps are charged
2023.12.25 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.22 23:29
No swaps are charged on the signal account
2023.12.04 15:42
No swaps are charged
2023.12.04 15:42
No swaps are charged
2023.11.22 01:18
No swaps are charged on the signal account
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.