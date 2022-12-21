SegnaliSezioni
Mr Nisit Noijeam

Htraders

Mr Nisit Noijeam
0 recensioni
Affidabilità
145 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2022 159%
Axi-US07-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
774
Profit Trade:
735 (94.96%)
Loss Trade:
39 (5.04%)
Best Trade:
305.15 USD
Worst Trade:
-50.15 USD
Profitto lordo:
6 969.89 USD (793 883 pips)
Perdita lorda:
-239.11 USD (227 931 pips)
Vincite massime consecutive:
211 (561.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 756.95 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
93.57%
Massimo carico di deposito:
12.68%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
69.59
Long Trade:
758 (97.93%)
Short Trade:
16 (2.07%)
Fattore di profitto:
29.15
Profitto previsto:
8.70 USD
Profitto medio:
9.48 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-6.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.72 USD (2)
Crescita mensile:
0.92%
Previsione annuale:
11.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
96.72 USD (2.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.43% (96.72 USD)
Per equità:
38.91% (1 514.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 664
Tesla+ 48
Meta+ 27
Coinbase+ 25
BTCUSD 9
AAL+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 5.2K
Tesla+ 689
Meta+ 709
Coinbase+ 170
BTCUSD -33
AAL+ -5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL 450K
Tesla+ 15K
Meta+ 25K
Coinbase+ 8.1K
BTCUSD 55K
AAL+ -4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +305.15 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +561.67 USD
Massima perdita consecutiva: -6.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US06-Live
0.00 × 11
Axi-US09-Live
3.50 × 10
Axi-US07-Live
8.90 × 10
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Htraders
50USD al mese
159%
0
0
USD
5.4K
USD
145
0%
774
94%
94%
29.14
8.70
USD
39%
1:200
Copia

