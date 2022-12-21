- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
774
Profit Trade:
735 (94.96%)
Loss Trade:
39 (5.04%)
Best Trade:
305.15 USD
Worst Trade:
-50.15 USD
Profitto lordo:
6 969.89 USD (793 883 pips)
Perdita lorda:
-239.11 USD (227 931 pips)
Vincite massime consecutive:
211 (561.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 756.95 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
93.57%
Massimo carico di deposito:
12.68%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
69.59
Long Trade:
758 (97.93%)
Short Trade:
16 (2.07%)
Fattore di profitto:
29.15
Profitto previsto:
8.70 USD
Profitto medio:
9.48 USD
Perdita media:
-6.13 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-6.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.72 USD (2)
Crescita mensile:
0.92%
Previsione annuale:
11.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
96.72 USD (2.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.43% (96.72 USD)
Per equità:
38.91% (1 514.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL
|664
|Tesla+
|48
|Meta+
|27
|Coinbase+
|25
|BTCUSD
|9
|AAL+
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL
|5.2K
|Tesla+
|689
|Meta+
|709
|Coinbase+
|170
|BTCUSD
|-33
|AAL+
|-5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL
|450K
|Tesla+
|15K
|Meta+
|25K
|Coinbase+
|8.1K
|BTCUSD
|55K
|AAL+
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +305.15 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +561.67 USD
Massima perdita consecutiva: -6.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 11
|
Axi-US09-Live
|3.50 × 10
|
Axi-US07-Live
|8.90 × 10
