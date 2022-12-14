SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LPRO v2 9278 EURUSD
Suartono Novero

LPRO v2 9278 EURUSD

Suartono Novero
0 inceleme
147 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -53%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 518
Kârla kapanan işlemler:
1 132 (74.57%)
Zararla kapanan işlemler:
386 (25.43%)
En iyi işlem:
38.06 USD
En kötü işlem:
-126.69 USD
Brüt kâr:
583.67 USD (223 043 pips)
Brüt zarar:
-1 264.96 USD (731 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (4.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.06 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
93.18%
Maks. mevduat yükü:
466.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
782 (51.52%)
Satış işlemleri:
736 (48.48%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-0.45 USD
Ortalama kâr:
0.52 USD
Ortalama zarar:
-3.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-85.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-405.36 USD (15)
Aylık büyüme:
0.67%
Yıllık tahmin:
8.24%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
698.84 USD
Maksimum:
783.32 USD (71.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.69% (783.32 USD)
Varlığa göre:
96.77% (23.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDc 895
AUDUSDc 358
AUDCADc 239
XAUUSDc 21
GBPCHFc 3
GBPUSDc 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDc -425
AUDUSDc -240
AUDCADc 42
XAUUSDc -90
GBPCHFc 0
GBPUSDc 32
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDc -12K
AUDUSDc 9.4K
AUDCADc 8K
XAUUSDc -518K
GBPCHFc 1K
GBPUSDc 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.06 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +4.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Starting Balance is $200

Safe setup to run 24/7

Risk 10%

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.


İnceleme yok
2025.09.24 21:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.20 13:09
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 12:49
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.29 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 22:18
No swaps are charged on the signal account
2025.03.31 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LPRO v2 9278 EURUSD
Ayda 30 USD
-53%
0
0
USD
131
USD
147
99%
1 518
74%
93%
0.46
-0.45
USD
97%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.